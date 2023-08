Zeugen gesucht : Dürener am Kaiserplatz von Unbekannten zusammengeschlagen

Dürener am Kaiserplatz von Unbekannten zusammengeschlagen

Der 28-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcel Kusch

Düren In der Nacht auf Donnerstag ist ein 28-jähriger Dürener auf dem Kaiserplatz angegriffen und brutal zusammengeschlagen worden. Als Passanten dazwischen gingen, flohen die Täter. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Laut Zeugen wurde der 28-Jährige gegen 23.04 Uhr von mehreren Unbekannten verfolgt, bis einer von ihnen dem Dürener plötzlich Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Einmal außer Gefecht gesetzt, schlugen die Unbekannten gemeinsam auf den 28-Jährigen ein, bis er zu Boden ging. Auch dann ließen die Täter nicht von ihm ab und traten weiter auf den Mann ein. Als die Zeugen dazwischengingen, flüchteten die Unbekannten in verschiedene Richtungen. Der 28-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, berichtet die Polizei.