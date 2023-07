Frontalzusammenstoß : Dürener (56) stirbt nach Überholvorgang auf B56

Bei einem schweren Unfall in Düren ist ein Autofahrer tödlich verunglückt. Foto: dmp press/Ralf Roeger

Update Düren Bei einem Frontalzusammenstoß am späten Mittwochabend ist in Düren auf der B56 ein 56-jähriger Autofahrer tödlich verunglückt. Ein weiterer Autofahrer erlitt schwerste Verletzungen. Beide Fahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt.

Auf der Bundesstraße 56 zwischen der Kölner Landstraße und der Landesstraße 271 sind nach Angaben der Polizei Düren am Mittwochabend zwei Fahrzeuge frontal zusammen gestoßen.

Der 56-jährige aus Düren fuhr gegen 22:25 Uhr mit seinem Auto die B56 aus Richtung Kölner Landstraße in Fahrtrichtung Stockheim. Zu Beginn einer Kuppe überholte er und stieß frontal mit dem Auto eines 60-Jährigen aus Eschweiler zusammen, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Eines der Autos überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Dach liegen, das andere auf der Leitplanke.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeuge massiv beschädigt. Beide Fahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch die eingesetzte Feuerwehr schwerstverletzt befreit werden. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der 56-Jährige starb später an seinen schweren Verletzungen.

Während der Rettungsarbeiten fing eines der beiden Fahrzeuge an zu brennen. Aber auch das Feuer wurde schnell gelöscht. Die Unfallstelle blieb bis Donnerstagmorgen für Aufräumarbeiten gesperrt.

(red/pol/dpa)