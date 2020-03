Betrüger unterwegs : Corona-Bluff an der Wohnungstür

Am Donnerstag klingelten die Frauen an der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Zollhausstraße (Symbolbild). Foto: Colourbox/Alfred Hofer

Düren Zwei Frauen haben versucht, sich mit einer Coronavirus-Masche am Donnerstagmittag Zugang zu einer Wohnung in Düren zu verschaffen. Die Polizei warnt vor solchen Betrügern.

Nicht auf Betrüger hereingefallen ist eine 68-Jährige aus Düren: Zwei Frauen haben versucht, sich Zugang zu ihrer Wohnung zu verschaffen, indem Sie behaupteten, die Bewohnerin habe sich mit dem Coronavirus infiziert. Am Donnerstag gegen 11.30 Uhr klingelten die Frauen an der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Zollhausstraße. Die 68-jährige Bewohnerin öffnete. Vor der Tür standen zwei junge Frauen, die behaupteten zu wissen, dass die Bewohnerin sich mit dem Coronavirus infiziert habe, weshalb sie in die Wohnung kommen müssten, um „weitere Untersuchungen“ vorzunehmen.