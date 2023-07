Sakralstätte seit dem 7. Jahrhundert : Düren und Anna gehören zusammen

Bis heute das Ziel von Pilgerscharen: das Annahaupt in Düren, in dem sich der Schädelknochen der Heiligen Anna befindet, der Mutter Mariens. Foto: Stephan Johnen

Düren Seit rund 1300 Jahren befindet sich der Altarraum einer christlichen Kirche an der gleichen Stelle in Düren. Und dieser Raum erlebte bewegte Zeiten und befand sich in mehreren Gotteshäusern. Zur Anna-Oktav wird eine Dauerausstellung in der Dürener Annakirche eröffnet.

Dort, wo heute die moderne Annakirche steht, gibt es schon seit Jahrhunderten kirchliches Leben. Das erste Gotteshaus wurde im achten Jahrhundert errichtet. Krieg und Zerstörung suchten die Stadt in ihrer Geschichte gleich mehrfach heim, die verheerende Bombardierung Dürens am 16. November 1944 ließ im Zweiten Weltkrieg die gotische Annakirche mit ihrem 100 Meter hohen Turm in Schutt und Asche versinken. Ein Schicksal, das auch die Innenstadt ereilte – wie überhaupt in den vergangenen 1300 Jahren die Entwicklung von „Stadt und Kirche“ eng miteinander verbunden waren.

„1300 gelebter Glaube in Düren“ heißt eine neue Ausstellung, die im Rahmen der Anna-Oktav eröffnet wird und dauerhaft in der heutigen Annakirche zu sehen sein wird. Sie zeigt die Entwicklung des Gotteshauses von einer kleinen Hofkapelle bis zum ikonischen Kirchenbauwerk der Moderne, das als eines der Meisterwerke des Architekten Rudolf Schwarz gilt.

„Die Idee für eine Ausstellung haben wir schon länger, sie stammt aus dem Innovationsprojekt der Pfarre“, blickt Dr. Ulrich Flatten, Vorstandsmitglied der Stiftung Annakirche, auf die Anfänge zurück. Es dauerte etwas, aus einer Idee ein Projekt zu machen, Geld anzusparen, Unterstützer zu finden, eine Ausstellung zu entwickeln, Archive zu durchstöbern und aus der Idee etwas Handfestes zu machen.

Ulrich Flatten, Vorstandsmitglied der Stiftung Annakirche, mit der Glocke, die 1510 erbaut wurde. Foto: Stephan Johnen

In Kürze werden vier eigens angefertigte Vitrinen in der Kirche installiert – dort, wo das gerettete Chorgestühl aus dem 16. Jahrhundert nach dem Wiederaufbau der Kirche einen Platz fand. Vis à vis zum Altar. „Uns geht es auch darum, einen weiteren Begegnungspunkt in der Kirche zu schaffen“, ist Flatten überzeugt, dass die Ausstellung perfekt in die „Werktagskirche“ hineinpasst – mit großzügigen Öffnungszeiten und freiem Eintritt.

Die Ausstellung ist in enger Zusammenarbeit mit dem Stadtmuseum Düren, dem Leopold-Hoesch-Museum, der Denkmalpflege und dem Bistum entwickelt worden, allen Projektpartnern unterbreitet die Pfarre das Angebot, den neu gestalteten Raum innerhalb der Kirche als Forum für eigene Veranstaltungen zu nutzen. Gebaut wird die von der Stiftung initiierte und finanzierte Ausstellung von der Pfarre St. Lukas.

Die Ausstellung soll ein weiterer Begegnungspunkt zur Kirche sein – und zeigt gleichzeitig viele Begegnungspunkte zwischen Stadtbevölkerung und Kirche auf während 13 Jahrhunderten Glaubensgeschichte auf. „Insbesondere seit der Verehrung der Reliquie in Düren ist die Verbindung sehr eng, sie wird bis heute getragen vom Glauben der Menschen an die Heilige Mutter Anna“, sagt Ulrich Flatten. Jeden Tag kämen Menschen in die Kirche, um eine Kerze zu entzünden. Flatten: „Die Menschen waren und sind bereit, sich für die Kirche und die Anna-Verehrung einzusetzen.“

Die Annakirmes entwickelte sich aus dem Annamarkt heraus, die Notgeld-Scheine aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg ziert das Annahaupt, nach dem Zweiten Weltkrieg fanden sich Spender, um wieder ein Glockenspiel zu erbauen sowie eine neue Orgel im Jahr 2010. Düren und Anna gehören ganz offensichtlich zusammen.

Zum Thema Drei Führungen in der Zeit der Oktav Die Ausstellung kann ab dem 28. Juli zu den Öffnungszeiten der Kirche besichtigt werden, im Rahmen der Anna-Oktav gibt es drei Führungen: am Samstag, 29. Juli, ab 11 Uhr, am Donnerstag, 3. August, ab 17 Uhr und am Samstag, 5. August, um 11 Uhr. „Wir wollen in Zukunft monatlich einen festen Termin für eine Führung anbieten und die Ausstellung aus als Forum für weitere Veranstaltungen nutzen“, kündigt Ulrich Flatten weitere Angebote an.

Die Gestaltung der vier Vitrinen, die über Schubladen mit Exponaten, Bildschirme und Kopfhörer für Audio-Beiträge verfügen, ist an den Spitzgiebel des Annaschreins angelehnt. In der ersten Vitrine werden 1300 Jahre Stadt- und Kirchengeschichte beleuchtet. Modellbauer Hardy Keymer hat in viel Arbeit und mit viel Liebe für Details alle Vorgängerkirchen in Szene gesetzt. Ausgrabungen vor dem Start des Neubaus haben 1951/52 die Fundamente aller Kirchen ans Tageslicht gebracht – der Altarraum war von 700 nach Christus bis heute immer an exakt der gleichen Stelle. Eine Münze aus dem achten Jahrhundert, die bei diesen Ausgrabungen gefunden wurde und die damalige Kirche zeigt, wird ebenfalls zu sehen sein.

Abschrift der päpstlichen Bulle

Die zweite Vitrine widmet sich der seit über 500 Jahren lebendigen Anna-Verehrung an der Rur. Die Stiftung hat eine Abschrift der päpstlichen Bulle aus den vatikanischen Archiven erhalten (das Original ist 1944 verloren gegangen), die den Streit ums Annahaupt zwischen Mainz und Düren beendet und festlegte, dass das Annahaupt in Düren bleiben darf. Zu sehen sind neben einer digitalen Rekonstruktion der Annahauptes die 1510 gegossene Anna-Glocke mit Pilgermedaille sowie Teile des Annaschatzes.

Wird sorgsam gehegt und gepflegt: die Krone des Annahauptes. Foto: Stephan Johnen

Die dritte Vitrine dokumentiert die Zerstörung von Stadt und Kirche am 16. November 1944. Es ist zu sehen, wie Düren vor der Zerstörung und in der Nachkriegszeit ausgesehen hat, an einer Audio-Station können Augenzeugenberichte über den Luftangriff angehört werden. Auch über die Rettung von Anna-Reliquie, Anna-Haupt und Schrein gibt es Augenzeugenberichte.

Neubau erlangt Weltruhm

Die vierte Vitrine widmet sich dem Neubeginn des Lebens in der Stadt und dem Neubeginn der pastoralen Tätigkeiten in der Pfarre. Auszüge des Tagebuchs eines Pfarrverwalters zeigen das damalige Leben mit allen Schwierigkeiten. Dass der Neubau der Annakirche mittlerweile Weltruhm erlangt hat, aber seit jeher nicht unumstritten war, zeigen Dokumente aus der Zeit. Auch der Film „Eine mütterliche Umarmung“ über den Bau der Kirche wird zu sehen sein.