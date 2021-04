Baby unversehrt : Schwangere Fußgängerin wird von Auto erfasst

Düren Eine schwangere Fußgängerin ist in Düren von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das ungeborene Kind zeige aber keine Auffälligkeiten, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die 21-Jährige befand am Freitagabend nach der Arbeit in Begleitung einer Kollegin auf dem Heimweg. Sie wollte über die Nordstraße auf Höhe des Fastfood-Restaurants im Stadtteil Birkesdorf gehen, als eine 65-jährige Autofahrerin aus Düren sie mit ihrem Wagen erfasste. Dabei stürzte die Frau. Sie kam mit Verletzungen am Kopf und Bein in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht, auch das ungeborene Kind zeigte keine Auffälligkeiten. Die Polizei sprach von „Glück im Unglück“.