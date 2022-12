Häusliche Gewalt : Mit Machete gedroht: Spezialkräfte entwaffnen Mann in Niederau

Ein Mann randaliert in seinem Elternhaus in Düren-Niederau. Als die Polizei kommt, bedroht er die Beamten mit einer Machete.

Ein Mann hat in der Nacht zu Sonntag in seinem Elternhaus im Dürener Stadtteil Niederau randaliert und Polizisten mit einer Machete bedroht. Erst hinzugerufene Spezialkräfte konnten ihn entwaffnen und in Gewahrsam nehmen.

Wie die Polizei berichtet, waren am späten Samstagabend Beamte zum wiederholten Male zu der Wohnanschrift gerufen worden. Ein der Polizei hinreichend bekannter 33-Jähriger hatte tagsüber demnach offenbar über mehrere Stunden in seinem Elternhaus randaliert und seine Familienangehörige drangsaliert. Dabei seien diese verletzt und Inventar beschädigt worden. Nachdem der Mann dann gegenüber seinem Vater, möglicherweise unter dem zunehmenden Einfluss von Drogen, stark bedrohlich aufgetreten sei, habe dieser die Polizei gerufen.

Daraufhin seien Spezialkräfte angefordert worden. Die SEK-Beamten nahmen schließlich um kurz nach Mitternacht den Beschuldigten in Gewahrsam. Dabei leistete er den Angaben nach erheblichen Widerstand und erlitt leichte Verletzungen. Nachdem er ambulant in einem Krankenhaus behandelt worden war, wies ihn die zuständige Ordnungsbehörde in Zusammenarbeit mit einem Arzt in eine örtliche Fachklinik für psychiatrische Erkrankungen ein.