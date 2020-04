Wegen des Verdachts von Kindesmissbrauch : Düren erlässt Haftbefehl gegen Familienvater

Das Dürener Amtsgericht erlässt einen Haftbefehl gegen einen Familienvater aus Düren (Symbolbild). Foto: dpa/Johannes Eisele

Gegen einen im Kreis Düren wohnenden 47 Jahre alten Mann hat das Dürener Amtsgericht wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern am Donnerstag einen Haftbefehl erlassen. Ermittler hatten ihn am Mittwoch in Köln-Hürth festgenommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Laut Polizeibericht wird der Vater von drei Kindern beschuldigt, Kinder sexuell missbraucht zu haben. Ob es sich möglicherweise um seine eigenen Kinder handelt, ist Gegenstand laufender Ermittlungen der StA Köln (Zentral- und Ansprechstelle für Cybercrime NRW).

In Abstimmung mit dem Innenministerium NRW und der Staatsanwaltschaft Köln (ZAC) hat die in Köln ansässige BAO Berg das Verfahren am 31. März übernommen und die im Einsatzabschnitt Aachen ansässigen Ermittler mit den weiteren Ermittlungen beauftragt. Ein Zusammenhang mit den bislang bei der BAO Berg bearbeiteten Fällen ist derzeit noch nicht erkennbar. Die Auswertung sichergestellter Datenträger durch Spezialisten sowie die Durchsuchung mit Datenspeicherspürhunden an der Meldeanschrift des Mannes werden nach ersten Einschätzungen mehrere Tage in Anspruch nehmen.

Die Ermittlungen waren nach einer Mitteilung des in den USA ansässigen „National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC)“ ins Rollen gekommen. Das Amtsgericht Köln hatte daraufhin am 24. März einen Beschluss für die Wohnung des Beschuldigten im Raum Düren erlassen, der einen Tag danach durch die Kriminalpolizei Düren vollstreckt wurde. Bei eine Auswertung sichergestellter Mobiltelefone und Chatverläufe stießen die Ermittler auf kinderpornografische Fotos sowie Material, das den Verdacht des aktiven sexuellen Missbrauchs durch den 47-Jährigen nahelegt.

(red/pol)