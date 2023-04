Neue Aktion : Düren bietet Rathausmitarbeitern Deutschlandticket zum halben Preis

Die Stadt Düren bietet ihren Mitarbeitern das 49-Euro-Deutschlandticket ab Mai zum halben Preis an. Das ist Teil einer neuen Arbeitgeber-Imagekampagne. Foto: MHA/Jörg Abels

Düren Das Tarifsystem im öffentlichen Dienst setzt Kommunen wie der Stadt Düren klare Grenzen bei der Bezahlung der Mitarbeiter. Um trotzdem weiter attraktiv zu sein, ist Kreativität gefragt.

Eine Investitionsbugwelle von bis zu 90 Millionen Euro, die mangels Mitarbeitern im Gebäudemanagement nicht abgearbeitet werden kann. Hunderte Bauanträge, die auf Genehmigung warten. Spielplätze, die nicht saniert oder erneuert werden können. Der Stadt Düren fehlt es an vielen Stellen an Personal. Nicht nur in der Bauabteilung sind zahlreiche Stellen unbesetzt.

„Aus dem Fachkräftemangel ist längst ein Arbeitskraftmangel geworden“, betont Bürgermeister Frank Peter Ullrich, der sich mit Blick auf die demographische Entwicklung in den kommenden Jahren noch deutlich verschärfen werde. Und das starre Tarifgefüge im öffentlichen Dienst macht es Städten wie Düren nicht gerade einfach, sich im Wettbewerb mit der freien Wirtschaft, aber auch mit kleineren Kommunen zu behaupten. „Da braucht es mehr als ein regelmäßiges Gehalt“, betont Ullrich.

Und deshalb hat ein Team unter Federführung des Ersten Beigeordneten Thomas Hissel in den vergangenen Wochen an einem „Paket zur Personalgewinnung und -sicherung“ gearbeitet, das eine Vielzahl „weicher Maßnahmen“ enthalte, die das Image der Stadt als Arbeitgeber verbessern sollen. Im Idealfall sollen die Mitarbeiter am Ende so begeistert sein, „dass sie im Freundes- und Familienkreis berichten, wie toll es bei der Stadt Düren ist“. Daher sollen die jetzt vorgestellten Maßnahmen, die noch vom Stadtrat am 26. April beschlossen werden müssen, nur ein Einstieg sein. Weitere sollen folgen.

235.000 Euro Subvention

Die wohl augenfälligste: Die Stadt Düren wird allen Mitarbeitern, die ab 1. Mai das 49 Euro teure Deutschlandticket nutzen, einen Zuschuss von 45 Prozent oder 22,05 Euro zahlen. Da die Verkehrsträger in diesen Fällen ihrerseits einen Rabatt von fünf Prozent gewähren, können Beschäftigte der Stadt ab Mai für 24,50 Euro pro Monat bundesweit Busse und Regionalzüge nutzen. Es soll das bisher von der Stadt mit 170.000 Euro subventionierte Jobticket ersetzen, für das die Mitarbeiter je nach Wohnort einen Eigenanteil zwischen 35 und 65 Euro zahlen mussten. Die Stadt geht davon aus, dass rund 40 Prozent der 1300 Beschäftigten mindestens sechs Monate lang das vergünstigte Deutschlandticket nutzen werden. Dann würden sich die Kosten für die Stadt bei 235.000 Euro bewegen, entscheiden sich mehr Beschäftigte für das Deutschlandticket, steigt der Zuschussbedarf entsprechend.

Um die Gesundheit der Mitarbeiter zu fördern und Ausfallzeiten zu reduzieren, soll darüber hinaus mit einem Gesundheitspartner ein Trainingsprogramm für die Mittagspause oder nach Dienstende aufgelegt werden, möglichst dezentral an mehreren Standorten, an dem sich die Stadt je Teilnehmer mit 25 bis 30 Euro pro Monat beteiligt, so dass die Mitarbeiter nur noch einen Eigenanteil von zehn Euro zahlen müssten.

Auch die Betriebssportgemeinschaft der Stadt Düren soll jährlich mit 1000 Euro unterstützt werden, damit sie zwei bis drei Veranstaltungen anbieten kann. Zudem will die Stadt ihren Mitarbeitern in Kooperation mit den Wochenmarktbeschickern eine Obstauswahl gegen eine freiwillige Spende anbieten.

Verbilligter Eintritt

Weitere Punkte des Maßnahmenpakets ist ein Fahrrad- oder E-Bike-Leasing im Rahmen einer Entgeltumwandlung, die Ausstattung aller Mitarbeiter mit mobilen Endgeräten, um Homeoffice zu erleichtern, ein Rabatt von 20 bis 25 Prozent auf städtische Kulturveranstaltungen und den Eintritt in die Museen sowie einen vergünstigten Eintritt ins Rurbad und zum Badesee.

Ab 2024 soll zudem einmal jährlich ein Familientag für die Mitarbeiter stattfinden. Auch Teambuilding-Maßnahmen in den einzelnen Ämtern sind geplant. Neue Mitarbeiter sollen ein Willkommenspaket mit Stadtbezug im Wert von jeweils 20 Euro erhalten, alle Mitarbeiter die Möglichkeit, auch andere Bereiche des Rathauses kennenzulernen.