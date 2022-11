Krankenhäuser in Düren, Jülich und Linnich : Drei Partner bewerben sich bei Dürener Klinik

Wer steigt als Träger neben Kreis und Stadt Düren beim Krankenhaus Düren ein? Foto: Krankenhaus Düren

Düren Das Krankenhaus Düren sucht weiter nach „strategischen Partnern“. Mehrere haben sich nun vorgestellt. Doch etwa vom DGB kommt Kritik – und eine klare Forderung an den Kreis Düren in Bezug auf die Kliniken in Jülich und Linnich.