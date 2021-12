Kreis Düren : Drei bestätigte Fälle der Omikron-Variante

Kreis Düren Auch im Kreis Düren wurden nun die ersten drei vom Labor bestätigten Fälle mit der Omikron-Variante nachgewiesen. Der Impffortschritt sei zudem weiterhin gut.

Im Kampf gegen die vierte Welle und eine mögliche fünfte Omikron-Welle entwickeln sich „die Impfzahlen im Kreis Düren weiterhin gut“, so der Landrat Wolfgang Spelthahn . Besonders bei den Auffrischungsimpfungen sei eine deutliche Steigerung zu erkennen.

In der vergangenen Woche sind rund 25.200 Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden – davon waren rund 22.400 Booster-Impfungen. Das entspricht 31,5 Prozent der Gesamtbevölkerung (Vorwoche 23 Prozent). „Das ist eine enorme Steigerung. Ich danke allen, die daran mitwirken und hoffe, dass die Zahlen weiterhin steigen“, sagt Landrat Spelthahn.

Die Impf-Quoten in den Altersklassen:

Der Kreis Düren weist zudem darauf hin, dass der Abstand zwischen der Auffrischungsimpfung und der Zweitimpfung vier Monate beträgt. Das NRW-Gesundheitsministerium hatte den Zeitraum am Dienstag per Erlass auf vier Wochen verkürzt, war am Donnerstag nach heftiger Kritik aber wieder zurückgerudert.