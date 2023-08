Überraschender Erfolg : Dürens Dorint ist das erfolgreichste der Kette

Die 120 Doppelzimmer des Dürener Dorint-Hotels werden im laufenden Jahr voraussichtlich zu 75 Prozent ausgelastet sein. Foto: MHA/Jörg Abels

Düren Das Bismarck-Quartier hat die Stadt nicht nur verändert, sondern spürbar aufgewertet. Und das dortige Dorint-Hotel schreibt eine überraschende Erfolgsgeschichte.

Wer tagsüber am Bismarck-Quartier vorbeigeht oder an einer Sitzung in den angegliederten Konferenzräumen teilnimmt, könnte meinen, dass das Dürener Dorint-Hotel nicht gerade gut frequentiert ist. Doch das Gegenteil ist der Fall.

Schon im vergangenen Jahr landete das Vier-Sterne-Haus mit 40.600 Übernachtungsgästen auf dem zweiten Platz in der expandierenden Dorint-Familie, die 60 Hotels in Deutschland, vier in der Schweiz und zwei in Österreich betreibt. Und im laufenden Jahr ist der 36-jährige Hoteldirektor Daniel Rosenow überzeugt, es mit seinem Team sogar auf Platz eins innerhalb der Kette zu schaffen.

„Wir gehen im laufenden Jahr von rund 43.700 Übernachtungsgästen aus, sodass die 120 Doppelzimmer zu 75,4 Prozent belegt wären“, betont der Hotelchef. 2022 waren es bereits 70,8 Prozent. Zum Vergleich: „Im Bundesdurchschnitt waren Hotels im vergangen zu 56,7 Prozent belegt“, weiß Rosenow. „Wir hatten 2018 bei der Eröffnung in Düren ein gutes Gefühl, der jetzige Erfolg aber übertrifft unsere eigenen Erwartungen. Wir lassen die Häuser in Köln und Aachen meilenweit hinter uns“. In vielen Wochen sind montags bis donnerstags sogar alle Zimmer belegt, durchschnittlich zählt das Dürener Dorint 119 Gäste am Tag, die etwas schwächeren Wochenenden eingerechnet.

Der 36-jährige Daniel Rosenow ist seit 18 Jahren bei Dorint beschäftigt und leitet das Dürener Hotel seit der Eröffnung im Jahr 2018. Foto: MHA/Jörg Abels

Und dieser Erfolg ist neben anderen auch ein Argument, warum sich Dorint nun auch in Jülich engagiert und im neuen Schwanen-Quartier Ende 2026 ein Drei-Sterne-Hotel und weiteren 120 Doppelzimmern eröffnen will.

Dass die beiden Corona-Jahre hart waren, will Rosenow nicht bestreiten. „Auch wir mussten unsere Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, haben aber wie in der gesamten Dorint-Kette auf Kündigungen verzichtet.“ Und wirklich leer war das Hotel am Theodor-Heuss-Park selbst während der zum Teil harten Coronaschutz-Auflagen nie. „Unter anderem haben die Bundeswehrsoldaten, die unser Gesundheitsamt in dieser Zeit unterstützt haben, im Dorint übernachtet“, berichtet Landrat Wolfgang Spelthahn. „Wir haben die Zeit genutzt, um uns gezielt auf die Nach-Corona-Zeit vorzubereiten“, betont Daniel Rosenow – offenbar mit Erfolg.

Die meisten Gäste, die im Dorint absteigen, seien mit 49 Prozent Geschäftsreisende, erklärt Rosenow, die entweder zu Gast bei Dürener Firmen sind oder aber bei den großen Kölner Messen kein Zimmer mehr in der Domstadt finden und dann nach Düren ausweichen. Aber das Dürener Dorint lockt auch viele Touristen an, die momentan mit einem Anteil von 23 Prozent hinter den Tagungs- und Messeteilnehmern (26 Prozent) das dritte Standbein bilden. „Sie kommen zum Radfahren oder Wandern in der Eifel“, berichtet Daniel Rosenow, „aber auch um von Düren aus Städtetrips zu starten“. Die meisten Gäste kommen aus Deutschland, viele aber auch aus den Niederlanden, England und Spanien, die auch mal die Dürener Museen und das Rurbad besuchen, mit denen das Dorint kooperiert.

Überhaupt sei die Verwurzelung mit der Region sehr eng, angefangen von der Ausstattung der Zimmer und Tagungsräume mit Materialien, die in Düren hergestellt werden, bis zu Veranstaltungen mit Karnevalsvereinen. „In der kommenden Session werden es gleich neun Sitzungen sein.“

Die Mitarbeiterzahl des Dürener Dorint hat sich binnen fünf Jahren nahezu verdoppelt, von 28 auf nunmehr 55, von denen zwölf Auszubildende sind. „Von unseren Mitarbeitern wohnen 51 im Kreis Düren“, berichtet Rosenow. Die Angestellten stammen aus 14 Nationen und sprechen 16 Sprachen. Angst, an der Moltkestraße nicht verstanden zu werden, braucht daher kein Gast zu haben.