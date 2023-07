Mann (57) verletzt : Polizei sucht Autofahrer nach doppelter Unfallflucht in Düren

Düren Ein bislang Unbekannter begeht doppelte Unfallflucht, verletzt dabei einen Mann aus Düren und verursacht einen Sachschaden von rund 15.000 Euro. Das Unfallauto ist nach ersten Ermittlungen weder zugelassen noch versichert.

Am Samstagmittag hat ein bislang unbekannter Autofahrer diverse Straftaten in Düren begangen, darunter zweimal eine Unfallflucht, bei der ein 57-Jähriger verletzt wurde und Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro entstand. Die Polizei sucht nun nach dem Autofahrer, denn auch das sichergestellte Unfallauto wirft diverse Fragen auf.

Gegen 12.15 Uhr war der Unbekannte mit seinem Auto nach Angaben der Polizei auf der abschüssigen Dechant-Bohnekamp-Straße in Richtung Nideggen unterwegs. Dabei soll er laut Zeugen mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein. Bei einem leichten Rechtsschwenk ist er an der Einmündung zur Erzberger Straße mit dem Auto eines 57-jährigen Düreners zusammengestoßen, bei dem an beiden Autos starke Schäden entstanden sind. Der Dürener wurde zudem nicht unerheblich verletzt, heißt es in der Mitteilung der Polizei.