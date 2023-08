Referatsleiter und Indeland-Geschäftsführer : Ist die Doppelfunktion von Jens Bröker ein Problem oder ein Gewinn?

Kreis Düren Jens Bröker ist neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Indeland GmbH seit April Leiter des Referats für Wandel und Entwicklung beim Kreis Düren. Das sorgt – zumindest hinter den Kulissen – für Diskussionen.

Es kursiert ein anonymer Brief in den Kreistagsfraktionen, in dem unter anderem gefragt wird, ob Jens Bröker als Referatsleiter auch ein Gehalt bezieht und ob die Indeland-Kommunen, also der Kreis Düren, die Städte Jülich, Eschweiler und Linnich sowie die Gemeinden Langerwehe, Niederzier, Inden und Aldenhoven, einen Interessenskonflikt sehen. Wörtlich heißt es in dem Brief: „(…) Denn die Indeland-Kommunen zahlen sicher viel Geld an die Indeland GmbH – haben sie nicht das Recht darauf, dass man sich dafür zu 110 Prozent auf sie konzentriert und Entscheidungen zu ihrem Vorteil fällt?“