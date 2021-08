Brikettanlage : Direkte Anwohner lehnen Millioneninvestition ab

Diese Holzbriketts sollen die Kohle in der energieintensiven Industrie ersetzen - und nach dem Willen der Blue Energy Group in Kleinhau produziert werden. Foto: MHA/Sarah Maria Berners

Hürtgenwald Die geplante Brikettanlage in Kleinhau bereitet einigen Anwohnern Bauchschmerzen. Die Politik will am 19. August über das Projekt entscheiden.