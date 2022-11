Zeugen gesucht : Diebe stehlen in Düren Reifen und Felgen von zehn Autos

Diebe stehlen in Düren Reifen und Felgen von zehn Autos

Düren Unbekannte brechen bei einem Autohändler in Düren ein und stehlen insgesamt 40 Räder. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter haben bei einem Autohändler in Düren Reifen und Felgen von insgesamt zehn Autos gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag berichtet, hatten sich die Diebe zwischen vergangenem Samstag, 14 Uhr, und Montag, 7.15 Uhr, Zutritt zu dem Gelände des Händlers an der Automeile nahe der Stockheimer Landstraße verschafft.