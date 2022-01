Wohnungseinbruch in Düren : Diebe nehmen sogar das Bett mit

Düren Am hellichten Tag räumen unbekannte Diebe eine Wohnung in Düren aus. Weil das eigentlich nicht unbemerkt geblieben sein kann, sucht die Polizei nach Zeugen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sind am Donnerstagvormittag am helllichten Tag unbekannte Diebe in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Bonner Platz in Düren eingedrungen und haben neben anderen Dingen auch noch ein ganzes Bett mitgenommen. Der Abtransport dürfte eigentlich nicht unbemerkt geblieben sein.