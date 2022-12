Zentrale Unterbringungseinheit in Gürzenich Wald : Die Zeltstadt am Rand von Düren blieb leer

Seit 2015 dient die ehemalige Kaserne als Flüchtlingsunterkunft. Im Frühjahr wurden in Zelten viele zusätzliche Plätze errichtet. Gebraucht wurden sie nicht. Foto: MHA/Sarah Maria Berners

Düren Am Ortsrand von Düren liegt eine der großen Zentralen Unterbringungseinrichtungen des Regierungsbezirks Köln. Die im Frühjahr errichteten Zelte für weitere 500 Menschen wurden nicht genutzt.

Im April sind angesichts der erwarteten hohen Anzahl an Flüchtlingen in der Zentralen Unterbringungseinrichtung in Gürzenich-Wald fünf große Zelte aufgestellt worden, um Kapazitäten für die Aufnahme von 500 zusätzlichen Bewohnern zu schaffen. Die maximale Kapazität von 800 Bewohnern in den alten Kasernengebäuden war seinerzeit so gut wie erschöpft. In vier Zelten sollten die Menschen leben, in einem weiteren sollten sie essen und sich aufhalten können. In Containern wurden Toiletten, Duschen und Waschbecken bereitgestellt. Im Extremfall hätten auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne dann 1300 Menschen gelebt. Bezogen wurden die Zelte laut Bezirksregierung jedoch nie, mittlerweile wurden sie abgebaut.

Die Gebäude in der ehemaligen Kaserne Gürzenich-Wald sind jedoch auch aktuell gut belegt. 115 Frauen, 439 Männer und 125 Kinder leben (Stand 7. Dezember) in der Einrichtung, wie die Bezirksregierung auf Nachfrage mitteilt. Die Zahl variiert stetig und ist immer nur eine Momentaufnahme – abhängig davon, wie viele Personen in Nordrhein-Westfalen insgesamt Schutz suchen. Von China und der Mongolei über weitere asiatische und vorderasiatische Länder bis Marokko, weitere afrikanische Staaten sowie Armenien und die Balkanländer reichen die Herkunftsländer der dort lebenden Personen nach Behördeninformationen. Derzeit sind es 37 Nationalitäten. „Aktuell sind keine Ukrainer oder afghanische Ortskräfte unter den Bewohnern. In der Vergangenheit kamen nur vereinzelt Bewohner aus der Ukraine. Afghanische Ortskräfte waren bisher noch nicht in der Einrichtung“, erklärt die Pressestelle auf Nachfrage.

Das ehemalige Kasernengelände in Gürzenich Wald ist eine von gut 30 Zentralen Unterbringungseinrichtungen (ZUE) des Landes NRW. Im Regierungsbezirk Köln gibt es fünf, Düren gehört zu den beiden größten. 2015 waren die ersten Flüchtlinge dort aufgenommen worden. In Zusammenarbeit mit der Dürener LVR-Klinik werden dort auch psychisch kranke Bewohner betreut. Nach der Registrierung in einer Erstaufnahmeeinrichtung werden Geflüchtete bislang bis zu 24 Monate in einer Zentralen Unterbringungseinrichtung wie der am Rande von Düren untergebracht, bevor sie auf die Kommunen verteilt werden. Familien bleiben dort laut Bezirksregierung maximal sechs Monate. Die Bewohner dürfen nicht einfach umziehen, können das Gelände aber verlassen.

Mit 100 Mitarbeitenden und zusätzlichen ehrenamtlichen Helfern betreut die internationale Dienstleistungsgesellschaft ORS die Menschen vor Ort – etwa in der Sanitätsstation, Kinderbetreuung und Sozialbetreuung. Vor Ort bekommen die Bewohner auch Frühstück-, Mittag- und Abendessen. Es gibt eine Kleiderkammer mit gespendeter Kleidung. Als Freizeiteinrichtung stehen den Bewohnern ein Spiel- und Fußballplatz, ein Begegnungszentrum, ein Frauenkaffee, eine Nähstube, ein Jugendtreff und eine Sporthalle mit Fitnessgeräten zur Verfügung. Auch finden Sprachkurse in der Einrichtung statt. Für Kinder und Jugendliche gibt es neben einer Kinderbetreuung auch ein schulnahes Bildungsangebot in der Einrichtung. Die Anfrage nach einem Besuch der Redaktion in der ZUE hat die Bezirksregierung bereits mehrfach abgelehnt und verweist auf eine Landesentscheidung „zum Schutz der Bewohner“.