Kostenpflichtiger Inhalt: Modernisierung der Westkampfbahn : Der 1. FC Düren will sich für die Regionalliga rüsten

Die Umkleiden und Sanitärräume in der denkmalgeschützten Holztribüne der Westkampfbahn können nicht mehr saniert werden. Der 1. FC Düren plant daher einen Neubau neben der Tribüne. Foto: ZVA/Jörg Abels

Düren Auch wenn angesichts der Corona-Krise überhaupt noch nicht absehbar ist, ob der Traum des 1. FC Düren vom Aufstieg in die Regionalliga schon in dieser Saison in Erfüllung gehen kann, laufen die Planungen des Vorstands für die notwendige Ertüchtigung der Westkampfbahn.