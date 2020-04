Kostenpflichtiger Inhalt: Virtuell waren alle Lieben dabei : Die Trauung der Teichs per Videokonferenz

Trauung mit Bürgermeister und zwei Laptops: Die Trauung von Regina und Michael Teich aus Merzenich wurde per Videokonferenz für die Gäste übertragen. So konnten Freunde und Familienmitglieder irgendwie doch dabei sein. Foto: Georg Gelhausen

Merzenich Okay, der Standesbeamte war vor der Trauung nicht beim Friseur. Und überhaupt haben Michael und Regina Teich lange Zeit hin und her überlegt, ob sie wirklich am 11. April, also mitten in der Corona-Krise, standesamtlich heiraten sollten.