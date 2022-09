25 Prozent mehr : Die Taxi-Tarife im Kreis Düren sollen steigen

Im Spätherbst dürften die Taxi-Beförderungsentgelte im Kreis Düren steigen – hier ein wartendes Fahrzeug in der Wilhelmstraße in Düren. Foto: MHA/Volker Uerlings

Kreis Düren Vier Taxiunternehmen aus Düren und Jülich haben eine Erhöhung der Beförderungstarife beantragt. Der Kreistag wird aller Voraussicht nach einer Preissteigerung von durchschnittlich 25 Prozent beschließen.

So soll der Grundpreis (inklusive erster Wegstrecke) um pauschal einen Euro von 3,50 auf 4,50 Euro steigen (plus 28,6 Prozent) – sowohl im Tag- als auch im Nachttarif (22 bis 6 Uhr). Das Kilometerentgelt wird um jeweils 50 Cent auf 2,70 Euro (tagsüber) und auf 2,80 Euro im Nachttarif erhöht. Das sind Erhöhungen von 21,7 beziehungsweise 22,7 Prozent.

Die Beförderungsentgelte wurden zuletzt im November 2019, also vor knapp drei Jahren, angepasst. Der Kreisausschuss sprach in seiner Sitzung am Donnerstag keine Empfehlung aus, weil eine Fraktion noch Beratungsbedarf anmeldete. Die Fraktionen ließen aber erkennen, dass sie den Gutachtervorschlägen wohl folgen werden, wenn der Kreistag am Dienstag die Entscheidung trifft. Die Verwaltung hatte sich auch so positioniert: Die Tarifanalyse des unabhängigen Gutachters sei „in sich nachvollziehbar“.