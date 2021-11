Mehr als nur ein Grill : Die „Stahlburschen“ vergrößern sich

Thorsten Strauch (l.) und Bernd Laufenberg von den Stahlburschen haben ihr Angebot erweitert und größere Räume in Düren erworben. Foto: MHA/Merve Polat

Düren Erst ging es bei der Firma „Stahlburschen“ nur um einen Oberhitzegasgrill, inzwischen gehören eine Verkostungsbar, eine Loungeecke und Deko-Artikel zum Angebot.

Der Anspruch sei damals gewesen, ein bezahlbares Premium-Gerät zu entwickeln. Dadurch seien die Stahlburschen immer mehr in die Grill-Szene gerutscht und haben sich 2019 entschieden, einen Laden zu eröffnen. Dieser befand sich mit 50 Quadratmetern Verkaufsfläche an der Eberhard-Hoesch-Straße in Düren.