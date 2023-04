Rückblick in die vergangenen Jahre : Die schönsten Oster-Geschichten

Ende der Fastenzeit : Fasten ist wichtiger Bestandteil beider Religionen Die christliche Fastenzeit endet am Wochenende mit dem Osterfest und hat rund sieben Wochen gedauert. Der muslimische Fastenmonat Ramadan beginnt in diesem Jahr am 5. Mai und dauert 30 Tage. Fasten ist also in beiden großen Religionen ein wichtiges Thema.