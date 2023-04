Missstände im Bahnhof Düren : Die Obdachlosen sind weg, die Probleme aber noch da

Zuletzt hatte der Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn die Obdachlosen der Bahnhofshalle verwiesen. Gewalt, Kriminalität und Unsicherheit herrschen aber immer noch vor. Foto: MHA/Merve Polat

Düren Das Team der Bahnhofsmission in Düren lädt am Wochenende alle ein, seine Arbeit näher kennenzulernen. Es braucht mehr Ressourcen, damit der zentrale Verkehrsknotenpunkt kein Schandfleck mehr ist.

Sauber, sicher und freundlich: Das sind noch keine Attribute, die mit dem Bahnhof Düren in Verbindung zu bringen sind. Auch nicht seit Mitarbeitende des Sicherheitsdiensts der Deutschen Bahn die Obdachlosen, die in der Halle Schutz vor Kälte gesucht hatten, vor die Tür gesetzt haben. Gleichwohl räumt Reiner Lövenich ein: „Ich gebe den Leuten Recht, hier sah es aus wie Sau.“

Reiner Lövenich, Leiter der Bahnhofsmission, möchte sichtbarer für alle Menschen in dem zentralen Verkehrsknotenpunkt werden. Foto: MHA/Merve Polat

Den Leiter der Bahnhofsmission ärgert jedoch die folgende Haltung: „Wenn wir die Obdachlosen rausschmeißen, ist alles super.“ Der 58-Jährige weiß aus nächster Nähe, dass dem bei weitem nicht so ist. Die große Masse an Müll sei nicht verschwunden, nur weil die Obdachlosen nun woanders in der Stadt zu finden sind. Die Geruchsprobleme seien vielleicht weg, jedoch seien Kriminalität, Gewalt und Drogen nach wie vor die vorherrschenden Themen in dem Gebäude.

„Ordnungsbehördliche Partnerschaft“

Um das erhebliche Sicherheitsproblem zu beheben, möchten Bahn, Stadt und Polizei eine „ordnungsbehördliche Partnerschaft“ schließen. Reiner Lövenich fragt: „Wo sind in dieser Partnerschaft die Sozialen?“ Die Bahnhofsmission jedenfalls sei nicht nach ihrer Einschätzung gefragt worden.

Vielleicht wissen die Verantwortlichen auch einfach zu wenig darüber, was Lövenich und sein Team Tag für Tag im Bahnhof leisten. Das gelte für die meisten Menschen: „Vor unserem Raum hängt ein Schild mit der Aufschrift ‚Bahnhofsmission‘, aber ich habe das Gefühl, viele lesen ‚Wir sind nur für Obdachlose da‘“, bedauert Lövenich. Dem ist nicht so: Seit mehr als 125 Jahren ist die Bahnhofsmission mit In Via als kirchlichem Träger für alle da – seien es Schüler, Berufspendler oder eben auch Menschen ohne festen Wohnsitz.

Raum für sozialen Austausch

„Wir bieten am Gleis 1 einen Raum für den sozialen Austausch – die meisten sind sowieso hier, weil sie Kontakte suchen –, machen eine Erstversorgung bezüglich Kleidung, Essen sowie Trinken und vermitteln bei Problemen weiter, beispielsweise an Behörden“, zählt Reiner Lövenich auf. Auch das Handy lässt sich in dem Raum der Bahnhofsmission aufladen, in dem Tische und Stühle sowie eine Kaffeetheke zum Verweilen einladen. Umstiegs- und Reisehilfe sei weniger gefragt.

Info Bahnhofsmission benötigt Spenden Weil ein Frühstück für Gäste nicht im Etat der Bahnhofsmission vorgesehen ist, benötigen Reiner Lövenich und sein Team Spenden. Eigenen Angaben zufolge freuen sie sich am meisten über Gutscheine von Lebensmittelmärkten, aber auch Sachspenden sind gefragt: Männerschuhe, Männerjeans, Jogginghosen für Männer und Frauen sowie große, warme Decken können zu den Öffnungszeiten montags, dienstags, mittwochs und freitags von 8.15 bis 13.30 Uhr sowie donnerstags von 12 bis 16.30 Uhr abgegeben werden.

90 Prozent seien Stammgäste, überwiegend Männer. Reiner Lövenich spricht von einem regen Zulauf, betont aber, dass die Bahnhofsmission keinen Tagesaufenthalt biete. Zu Ärger komme es selten, überwiegend beobachte er respektvolles Miteinander: „Die Menschen suchen hier den Austausch und nehmen diesen Raum, den sie als solchen erhalten möchten, als ihren wahr.“

Das Ziel ist, besonders für diejenigen, die nichts über die Arbeit der Bahnhofsmission wissen, sichtbar zu werden. „Das wollen wir mit dem bundesweiten Tag der offenen Tür unter dem Motto ‚Offen für alle!‘ am Samstag, 15. April, von 14 bis 17 Uhr erreichen“, erläutert der gebürtige Indener. Um 14.30 und 15.30 Uhr finden außerdem jeweils Rundgänge statt. Lövenichs Hoffnung ist, an diesem Tag auch mehr ehrenamtlich Tätige zu finden. Denn dann könnte das Team der Bahnhofsmission seine Öffnungszeiten erweitern, auch ins Wochenende hinein.