Kostenpflichtiger Inhalt: Schandfleck an der Bahnhofsüdseite in Düren : Die Lagerstraße einmal zu wörtlich genommen

Wilder Müll, ein illegal entsorgter und dabei zerstörter Kühlschrank, teilweise offene Lkw-Trailer: die Missstände rund um den ehemaligen Güterschoppen an der Bahnhofsüdseite sind vielfältig. Foto: MHA/Jörg Abels

Düren Vertreter der „Ampel“-Koalition üben scharfe Kritik an Missständen im und um den früheren Güterschuppen an der Bahnhofsüdseite in Düren. Dort finden sich nicht nur wilde Müllkippen und dunkle Gestalten. Die Stadt nimmt den Privateigentümer in die Pflicht.