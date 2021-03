Kostenpflichtiger Inhalt: Trotz strengerer Schutzmaßnahmen : Die Inzidenz in Düren steigt auf 264

Die fast leere Dürener Innenstadt nach dem Wochenmarkt am Dienstag. Trotz schärferer Schutzmaßnahmen sind die Inzidenzwerte in Düren weiter gestiegen. Foto: MHA/Jörg Abels

Kreis Düren Vor zweieinhalb Wochen sind in Düren strengere Corona-Schutzmaßnahmen in Kraft getreten, weil die Inzidenz in der 93.000-Einwohner-Stadt mit 198 erheblich zu hoch war. Dieser Wert ist trotz der Verschärfung aber weiter gestiegen: auf 264 am Dienstag, wie der Kreis Düren auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte.