Erster Krippenweg in Birgel : Die Heilige Familie einmal ganz anders

Birgel Mit viel Herzblut und Kreativität haben die Birgeler einen Krippenweg auf die Beine gestellt. Dabei gibt es weit mehr als den Klassiker zu sehen. Ein Ausflugstipp für den Advent.

Die Bandbreite der Krippen, die die Birgeler vor ihren Haustüren, in Fenstern und an öffentlichen Plätzen aufgebaut haben, ist bemerkenswert. Sie haben gesägt, geklebt, gemalt und liebevoll gehäkelt – und waren offen für neue Ideen, wie eine Krippe im Eierkarton, ein Jesuskindchen im Blumentopf und abstraktere Variationen von Maria, Josef und dem Jesuskind aus Alltagsmaterialien wie Brennholz, Brettern und Heu. Eine mehrere Meter hohe Krippe aus Rundballen mit einem Jesuskind im Pallettenbett ist auf dem Weg ebenso zu finden wie eine winzige Krippe im Marmeladenglas. Kinderkunst, liebevoll inszenierte gekaufte Figuren und Kunsthandwerk wechseln sich auf dem Krippenweg ab und bilden eine Mischung, die auch bei fast 40 Krippen nicht langweilig wird.

Rabea Reimer ist die Initiatorin des Birgeler Krippenweges. Sie hat diese Idee schon seit ein paar Jahren mit sich herumgetragen – und freut sich über die vielen Menschen aus dem Ort, die den Krippenweg nun gemeinsam auf die Beine gestellt haben. „Ich finde Krippen einfach faszinierend. Es gibt eine unglaubliche Vielfalt in aller Welt“, sagt die Erzieherin. Ein Ausschnitt dieser Vielfalt werde nun in Birgel sichtbar.

Schon in den ersten Tagen zeigte sich, dass es bei Weitem nicht nur Kindern Spaß macht, die Krippen zu entdecken – und dabei an der einen oder anderen Stelle trotz Lageplan auch ein bisschen suchen zu müssen.

An der Bachstraße 50 liegt Station Nummer 1 – und dort gibt es auch die Flyer, die den Besuchern des Krippenweges auf einer Karte zeigen, wo es sich hinzuschauen lohnt. Die größte Dichte an Krippen befindet sich rund um den Ortskern und entlang des Birgeler Baches. Schule und Kindergarten machen auch mit. Aber auch abseits des Ortskerns gibt es Darstellungen der weltbekannten Szene aus der Weihnachtsgeschichte zu entdecken. An manchen Krippen wird sich die Szenerie in den kommenden Tagen bis Weihnachten noch verändern: Dort ist etwa Maria auf dem Esel sitzend zu finden.