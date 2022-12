Meistgelesen : Die beliebtesten Artikel aus diesem Jahr in Düren

Zukunft am Dürener Heerweg : Nicht nur Edeka will in den alten Real-Markt in Düren einziehen Mit „Wir schließen diesen Markt“ und „Alles muss raus“ sowie hohen Rabatten läutete Real seinen Abschied aus Düren ein. Langsam zeichnet sich ab, was auf dem Gelände am Heerweg in Zukunft passieren soll.