Wallfahrt in Düren : Die Annakirmes naht – und damit auch die Oktav als kirchlicher Ursprung

Nicht nur die Annakirmes, auch die Oktav gehört für viele Menschen fest ins Jahresprogramm - entsprechend gibt es auch Andenken wie diese Tasse. Foto: MHA/Sarah Maria Berners

Wenn die Annas ihren Namenstag feiern, stehen in Düren zwei Großereignisse an: Die Annakirmes und die Oktav mit der Verehrung des Annahauptes.

Das größte Volksfest in der Region ist fest gekoppelt an einen Termin: Den Namenstag der heiligen Anna. Denn die Annakirmes geht auf die Anna-Oktav in Düren zurück, eine Wallfahrt bei der das Annahaupt aus Silber und Gold verehrt wird, in dem ein Schädelfragment der Großmutter Jesu, eine Reliquie, enthalten sein soll.

In diesem Jahr fällt das Fest der heiligen Anna auf Mittwoch, 26. Juli, am darauffolgenden Samstag wird in der Anna-Kirche feierlich das Annahaupt erhoben.

Es folgt eine Woche mit zahlreichen Gottesdiensten mit verschiedenen Predigern – unter anderem einer auf einem Autoscooter auf dem Kirmesplatz. Zudem gibt es in diesem Jahr eine Ausstellung in der Kirche, in der die Geschichte des kirchlichen Lebens in Düren mit besonderem Blick auf die Anna-Verehrung dargestellt wird. Diese wird am Freitagabend vor der Erhebung des Annahauptes eröffnet.

Die Anna-Oktav 2023 steht unter dem Leitspruch „mütterliche Umarmung“ und greift damit ein Zitat auf, mit dem die Witwe des verstorbenen Architekten der Dürener Anna-Kirche, Prof. Rudolf Schwarz, die Idee umschreibt, die hinter der Architektur der heutigen Annakirche steckt.

„Dieses Bild von der mütterlichen Umarmung greift die Sehnsucht der Menschen nach dem grausamen Krieg und der Zerstörung Dürens am 16.11.1944 auf und schlägt damit die Brücke zu den Menschen, die heute ihre Heimat verlieren aufgrund von Krieg oder Not“, schreibt Pfarrer Hans-Otto von Danwitz. „Es geht aber auch um die Frage des inneren Friedens angesichts von so vielen Entwicklungen, die uns Angst machen.“

Für von Danwitz lassen die Folgen der Coronakrise gerade auch für Kinder und Jugendliche, die Klimakrise und das Ringen um die notwendigen Konsequenzen, der Zusammenhalt der Gesellschaft und viele andere Themen die Sehnsucht nach einer mütterlichen Umarmung, die alles zusammenhält, spürbar werden. „Der Blick auf die lange Geschichte gelebten Glaubens in Düren soll Impulse geben, den Glauben heute verantwortlich zu leben und damit einen Beitrag zum Leben in Stadt und Kreis Düren, in Kirche und Welt leisten“, hält von Danwitz fest. Dabei sollen die aktuellen Themen der Kirche aber nicht außen vor bleiben: Die Rolle der Frauen, die Vielfalt im Leben und Glauben, der Umgang mit Scheitern und Verlust, aber auch die Suche nach gelebter Tiefe im Glauben, nach Neuaufbruch und tiefer Verwurzelung in Gott.

Die Oktav endet am Sonntag, 6. August, mit der Schließung des Annaschreins. Das inhaltliche Programm der Anna-Oktav wird ergänzt durch ein reiches musikalisches Angebot und Möglichkeiten zu Begegnung und Austausch. Die Kollekten sind für das Café Lichtblick in Trägerschaft von IN VIA und für das Kinderheim Poconas/Bolivien bestimmt. Alle Informationen über Gottesdienste, Beichtmöglichkeiten und mehr gibt es auf www.st-lukas.org/aktuelles/muetterliche-umarmung/.

(smb)