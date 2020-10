Kostenpflichtiger Inhalt: Warnstreik im öffentlichen Dienst : Deutliches Signal für mehr Anerkennung

Bei der Kundgebung der Sparkassen-Mitarbeiter waren rund 120 Personen vor Ort. Foto: MHA/Christian Ebener

Düren Die Folgen des Warnstreiks im öffentlichen Dienst der Stadt Düren blieben am Mittwoch noch milde. Auf dem Marktplatz fanden Kundgebungen statt, zu Kita-Schließungen, wie in Aachen am Dienstag, kam es nicht. Für den Donnerstag rechnet die Rurtalbus allerdings aufgrund des Warnstreiks mit einigen Fahrtausfällen.