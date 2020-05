Kostenpflichtiger Inhalt: Einer der seltensten Weine Deutschlands : Der Weiße aus Obermaubach kann was

Der Weinberg in Obermaubach wurde von Grund auf neu angelegt. Die Hobbywinzer Hartmut Schlepütz (v.l.), Ludwig Schnitzler und Willi Keldenich bei ihren Weißweinreben der Sorte Solaris. Sie hoffen auf eine gute Ernte auf dem Bovenberg. Foto: MHA/Volker Uerlings

Kreis Düren Einer der seltensten Weine Deutschlands wächst in der Rureifel - genauer gesagt auf dem Bovenberg. Damit das Weinanbaugebiet in Obermaubach nicht in Vergessenheit gerät, haben Hobbywinzer den Weinberg von Grund auf neu angelegt. Die Umstellung hat sich bereits nach kurzer Zeit auch im Ertrag bezahlt gemacht.