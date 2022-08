Bürgerentscheid zur Umbenennung : Der Name Kreis Düren bleibt erhalten

Update Kreis Düren Das Ergebnis des Bürgerentscheids über den Kreisnamen steht fest. Nach der Auszählung aller Urnen haben deutlich mehr Menschen für den Erhalt der Bezeichnung Kreis Düren gestimmt.

Das vorläufige Endergebnis zum Bürgerentscheid liegt auf dem Tisch – und es ist klarer, als die meisten Menschen prognostiziert haben: 92.559 Personen stimmten dafür, den Kreis Düren als Namen zu behalten. Lediglich 18.910 Stimmberechtigte votierten mit „Nein“ und damit für eine Umbenennung in Rurkreis Düren-Jülich. Demnach schlossen sich 83 Prozent dem Antrag der Bürgerinitiative an. Um 19.43 Uhr war die letzte Urne ausgezählt.

Die Initiative hatte sich gegründet, nachdem der Kreistag Anfang Dezember des vergangenen Jahres eine Umbenennung in Rurkreis Düren-Jülich beschlossen hatte. Nach dem erfolgreichen Bürgerbegehren kam es zum Bürgerentscheid mit der Fragestellung: Soll der Name des Landkreises „Kreis Düren“ beibehalten werden? Die Abstimmung erfolgte per Briefwahl. Insgesamt 111.469 Stimmen erfüllten die formellen Kriterien und flossen letztlich in das Ergebnis.

Die Initiatoren des Bürgerbegehrens gegen die Umbenennung des Kreises Düren machen vor der entscheidenden Kreistagssitzung am Donnerstag weiter Stimmung in ihrer Sache. Sachlich richtig liegen sie dabei aber öfters nicht.

In einem ersten Statement sprach Landrat Wolfgang Spelthahn (CDU) von „gelebter Demokratie“, auch wenn er nach wie vor für den neuen Kreisnamen plädiere. Für ihn sei die Diskussion um den neuen Kreisnamen damit beendet. „Ich arbeite seit 23 Jahren in der Verwaltung des Kreises Düren, ich werde dies auch weiterhin tun. Nach eigenem Bekunden hat er mit dem Ergebnis gerechnet: „Wer die Debatten im Internet verfolgt hat, wundert sich nicht über die Zahlen“, sagte er, „Ratio hat gegen Emotion keine Chance.“

Schon am Montag hatte die Behörde damit begonnen, die Gültigkeit der bisher abgegebenen Stimmen mit 25 Teams und insgesamt etwa 100 Leuten zu prüfen. Dieser Vorgang erfolgte öffentlich. Dabei wurde die Richtigkeit der Eidesstattlichen Versicherung überprüft und die Adresse abgeglichen. Auf diesem Weg wollte die Verwaltung die Auszählung am Donnerstag in der Arena Kreis Düren verkürzen. Dieses Prozedere war zuvor juristisch geprüft worden und wurde für zulässig befunden. Auch am Donnerstag wurden die Abstimmungsbriefe auf Zulässigkeit vorab geprüft, ehe sie in die Arena Kreis Düren gebracht wurden.