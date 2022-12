Kreis Düren : Der Lichterzug der Landwirte ist abgesagt

Einen Lichterzug der Landwirte im Kreis Düren, wie hier in Linnich-Boslar, wird es in diesem Jahr nicht geben. Foto: MHA/Stadt Lin

Kreis Düren In den vergangenen zwei Pandemie-Jahren haben sie mit ihren leuchtenden Traktoren den Menschen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Dieses Jahr findet der Lichterzug der Landwirte nicht statt.

In den vergangenen zwei Corona-Jahren sind auch Landwirte im Kreis Düren am 10. Dezember mit ihrem Lichterzug durch die Region gefahren und haben mit ihren beleuchteten Traktoren den Menschen eine Freude bereitet. Eine Beteiligung an der Aktion „Ein Funken Hoffnung“ der deutschlandweiten Landwirte-Gruppierung „Land schafft Verbindung“ wird es in diesem Jahr jedoch nicht geben. Das teilten mehrere Landwirte enttäuscht in den Sozialen Medien mit.