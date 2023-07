Peter Borsdorff : Der „Läufer mit der Sammelbüchse“ wird 80 – und denkt nicht ans Aufhören

Kreis Düren/Eifel Die Zielmarke von vier Millionen Euro hat Peter Borsdorff schon vor Augen. Seit 28 Jahren sammelt er Spenden für Kinder in der Region. Seine Präsenz ist sein Kapital.

Er läuft und läuft und läuft. Dieser Werbespruch für den VW Käfer gilt auch für Peter Borsdorff. Denn auch er läuft. Immer weiter. In jüngeren Jahren vor allem mit sportlichen Ambitionen, seit 28 Jahren vor allem mit Blick auf das Wohl von Kindern in der Region. Mehr als 114.000 Kilometer hat er laufend zurückgelegt. 50.000 allein für seine Spendenaktion.

Das ist vor allem bemerkenswert, weil hinter „Running for Kids“ kein eingetragener Verein, keine Stiftung steht. „Running for Kids“ ist eine Ein-Mann-Aktion, Peter Borsdorff ein Phänomen. Es gibt keine Spendenquittungen, keine Aufsicht. Und trotzdem bitten Familien, die Borsdorff nicht persönlich kennt, in Traueranzeigen um Spenden für seine Aktion, drücken Menschen ihm bei zufälligen Begegnungen 50-Euro-Scheine in die Hand. „Bei Ihnen wissen wir, dass es ankommt“, sagen sie dann.