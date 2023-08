Die Woche im Rückblick : Der Kanzler in Düren: Das wird aber auch Zeit!

Ein Bad in der Menge ist in Düren nicht geplant. Bundeskanzler Olaf Scholz trifft im Dürener Rathaus auf 20 Verwaltungsspitzen aus dem Rheinischen Revier zum Austausch über den Strukturwandel. Foto: dpa/Oliver Berg

Kreis Düren Ein Kanzler-Besuch, der seine Schatten vorauswirft. Gleich nebenan leere Ladenlokale in der Dürener Innenstadt. Und Jülich will ein Angebot fürs Wohnen der Zukunft schaffen, grün und autoarm. Wenn’s denn ankommt?!

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Uerlings Leiter Lokalredaktion Düren

Das wird dann ja wohl auch Zeit! Wenn der Besuch von Olaf Scholz am Dienstag erst der zweite eines Kanzlers oder einer Kanzlerin im Dürener Rathaus ist seit Konrad Adenauer, dann ist viele Jahrzehnte bei den Reiseplänen von Schmidt, Kohl, Merkel und anderen ordentlich was schiefgelaufen. Aber Spaß beiseite: Hat die Kanzler-Visite, über die in dieser Woche schon viel geschrieben wurde, mehr Tiefgang als eine Werbetour?

Davon kann man in Düren tatsächlich ausgehen. Das lässt sich allein daran erkennen, dass etwa 90 Minuten hinter verschlossenen Türen gesprochen wird. Und auch das wurde Zeit, was aber nicht allein Olaf Scholz anzulasten ist, der sich diese Zeit nun nimmt. Beim Strukturwandel hakt es an vielen Stellen gewaltig, das wird offenkundig, seitdem der beschleunigte Ausstieg aus der (Braun-)Kohle bis 2030 beschlossen wurde.

Es gibt immer noch keine einfacheren Planungsgrundlagen, um die wegfallenden Arbeitsplätze in Tagebauen, in Kraftwerken und bei deren Zulieferern mit hohem Tempo zu kompensieren. Geld wäre in Milliardenhöhe vorhanden, wenn es denn auch sehr zielgerichtet in Projekte gesteckt werden dürfte, die sehr schnell neue Jobs bringen. Das alles ist in Berlin (und Düsseldorf) nicht mehr vorn im Bewusstsein. Und somit bietet ein Gespräch der Betroffenen aus 20 Tagebau-Anrainerkommunen eine bislang einzigartige Gelegenheit, die großen Sorgen an höchster Stelle vorzutragen.

Natürlich darf man nicht naiv annehmen, dass ein Olaf Scholz hört, sieht und dann per Fingerschnipp in der Hauptstadt handelt. Aber es könnte bei Gesetzesvorhaben und Plänen, den Strukturwandel im Rheinland endlich auf Kurs zu bringen, ein Vorteil sein, wenn der Kanzler um die Probleme weiß und hinter Lösungsvorschlägen steht. Das ist ein Hoffnungsschimmer.

Der Regierungschef hat keine Zeit, nach dem Dialog im Rathaus das Zentrum einer Innenstadt zu besuchen, die nach fast vollständiger Zerstörung 1944 in der Wirtschaftswunderzeit funktional neu errichtet worden ist. Somit bleiben ihm einige nicht so schöne Anblicke von geschlossenen und verbarrikadierten Läden erspart, aber er wird so etwas kennen. Der Räumungsverkauf bei Lederwaren Peters ist ein weiterer Fall von Veränderung, den viele bedauern dürften, bei dem ein alteingesessenes Geschäft wohl von einem Gastroangebot ersetzt wird.

Der Dürener Citymanager Michael Linn sieht die Einkaufsstadt Düren aber nicht dem Tode geweiht oder was auch immer da in einschlägigen Foren diskutiert wird. Die Leerstände seien sogar unterdurchschnittlich, einige Nachfolgelösungen in Sicht. Kann man glauben. Wird man sehen. Wer an nahen Einkaufsmöglichkeiten mit Beratung interessiert ist, hat diese Entscheidung selbst in der Hand.

Apropos: In Jülich entsteht an der Aachener Landstraße eines der größten neuen Stadtviertel der jüngeren Geschichte. 650 Familien oder 1500 Menschen können wählen, ob sie sich für oder gegen das neue Zuhause dort entscheiden, das nun nach einem Architektenwettbewerb Realität werden könnte. Das beeindruckende Sieger-Schaubild wirkte nicht wie ein Wohnviertel mit viel Grün, sondern wie ein kleiner Wald mit ein paar Häusern. Sympathisch. Und selbstredend auf die heute wichtigen Merkmale abgestimmt: wenig Raum für Autos, viel Raum für menschliche Begegnungen, nachhaltige Versorgung. Das Konzept muss sich am Markt beweisen. Die schöne neue Heimat dürfte auch teuer werden. Insofern ist der Ansatz der Planer, das Quartier immer wieder an neue Bedürfnisse anpassen zu können, unerlässlich. Wer die aktuelle Zurückhaltung beim Bau dank steigender Zinsen und in die Höhe schnellender Preise bedenkt, kann sich leicht ausmalen: Ein Eigenheim ist auch eine Frage des Portemonnaies. Das „Stadtquartier Nierstein“ ist für Jülich ein wichtiger Entwicklungsraum.