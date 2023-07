Dürens fünfte Jahreszeit : Der Flipper schließt die letzte Annakirmes-Lücke

155 Schausteller werden ab 30. Juli auf der Annakirmes erwartet. Als vorerst letzten nahm Platzmeister Achim Greiff den Flipper der Firma Meeß unter Vertrag, der die Lücke der angekündigten Rafting-Bahn schließt. Foto: MHA/Jörg Abels

Düren Der Countdown läuft, der Aufbau der Annakirmes beginnt. Kritik an der mangelnden Attraktivität ließ Dürens Bürgermeister Ullrich bei der offiziellen Vorstellung zurück.

Noch herrscht auf dem Annakirmesplatz die Ruhe vor dem Sturm. Einzig das Zelt des Anna-Treffs (vormals Dürener-Treff“) ragt bereits in den Himmel. Biermarkt-Veranstalter Gerd Suhr, der das Traditionsgeschäft erstmals betreibt, brauchte nicht darauf zu warten, bis Platzmeister Achim Greiff alle vorgesehenen Fahrgeschäfte und Buden auf dem Platz farblich markiert hatte. Die Zeltplane wird seit Jahren an fest im Boden verschraubten Ankern befestigt, kann daher auch nicht ein Mü vom Platzmeister verschoben werden, weil er nebenan vielleicht einmal ein größeres Geschäft platzieren möchte.

Mittlerweile hat Greiff die Vorbereitungen mit seinem Team abgeschlossen, am Montag (10. Juli) bereits wird der Annakirmesplatz vier Wochen lang für den Verkehr gesperrt. „Wir haben die Sperrung bewusst vorgezogen“, erklärt der Platzmeister, „weil wir in den vergangenen Jahren immer wieder abgestellte Fahrzeuge abschleppen lassen mussten.“ Und am Montag erwartet Greiff auch schon die ersten Kirmestransporte. Festzelt-Betreiber Alwin Fiebus hat sich bereits angekündigt, nimmt sich in seinem zweiten Annakirmes-Jahr ein wenig mehr Zeit, um seinen „Hexenhof“ samt Gastronomie, VIP-Bereich, Biergarten und Veranstaltungsbühne aufzubauen.

Die meisten Fahrgeschäfte erwartet der Platzmeister sieben bis zehn Tage vor Beginn des größten Rummels der Euregio, die „Düsseldorfer“ traditionell auch erst wenige Tage vor der Eröffnung am 30. Juli um 11 Uhr. Fahrgeschäfte wie die Schienenbahn Euro Coaster, die einer Wilden Maus ähnelt, aber mit unter den Gleisen hängenden Gondeln ein ganz anderes Fahrvergnügen verspricht, die nagelneue Riesenschaukel Excalibur oder der Klassiker Break Dancer No.1 laden noch bis zum 23. Juli auf der Rheinkirmes in der Landeshauptstadt zu einer wilden Fahrt auf, um dann binnen zwei, drei Tagen nach Düren zu kommen.

Der Dürener Treff heißt jetzt Anna-Treff und wartet in diesem Jahr mit einem neuen Betreiber auf: Biermarkt-Gastronom Gerd Suhr hat den traditionellen Anlaufpunkt am Rücklauf der Annakirmes übernommen. Foto: MHA/Jörg Abels

Nachdem die Stadt in der vergangenen Woche bereits die Liste der verpflichteten Fahrgeschäfte bekannt gegeben hatte, brauchte Greiff bei der offiziellen Pressekonferenz am Dienstag keine kurzfristigen Absagen mehr zu erklären. Als Ersatz für die seit Monaten nicht zur Verfügung stehende Rafting Bahn hat er in Ermangelung einer Ersatz-Wasserbahn“ das in Düren seit Jahren bekannte Rundfahrgeschäft Flipper unter Vertrag genommen.

„Unsere Kirmesabteilung hat wieder Tolles geleistet“, betonte Bürgermeister Frank Peter Ullrich (SPD) mit Blick auf die Platzgestaltung. Kritik an der mangelnden Attraktivität der Annakirmes 2023 wies er zurück. Dass der eine oder andere Schausteller einen Bogen um Düren macht, begründete er mit dem allgemein in der Branche beklagten Personalmangel, der bei einigen Geschäften ein schnelles Umsetzen von A nach B unmöglich mache, und mit betriebswirtschaftlichen Aspekten. Wenn sich ein Schausteller wie Riesenrad-Betreiber Kipp für das mit 1,8 Millionen Besuchern doppelt so große Paderborner Liborifest entscheide, andere den Weg von Würzburg nach Düren gar nicht mehr antreten, sei das nachvollziehbar. Dass dies alles jahrzehntelang keine Rolle spielte, weil die Schausteller wussten, dass sie in Düren gute Geschäfte machen können, ließ Ullrich nicht gelten. Städtische Fehler sieht er nicht.

Ab dem 10. Juli gilt auf dem gesamten Annakirmesplatz Parkverbot. Foto: MHA/Jörg Abels

Einzig Dürens Schaustellerchef Bert Cremer betonte, dass man kritisch hinterfragen müsse, wo die Reise hingeht, warum die Bewerbungszahlen seit Jahren rückläufig sind. Aus gutem Grund: Für die Dürener Schausteller ist die Annakirmes nicht nur Heimat, wie Cremer betonte, für die meisten ist sie die wichtigste Einnahmequelle im Jahr.

Thema am Rande: Anders als auf der Düsseldorfer Rheinkirmes wird es für die Annakirmes-Gastronomie (noch) keine Mehrwegpflicht geben. „Es gibt noch zu viele offene Fragen“, betont Greiff, beispielsweise, ob es einheitliches Geschirr geben sollte, das überall abgegeben und dann zentral oder dezentral gereinigt wird und ob der damit verbundene logistische Mehraufwand überhaupt zu handhaben ist. „Natürlich ist jedem Gastronomen freigestellt, an seinem Geschäft auch jetzt schon eine Alternative zum Wegwerf-Pappteller anzubieten.“ Getränke werden von einigen Ausnahmen ohnehin an den meisten Buden seit Jahren schon ausschließlich im Glas verkauft.