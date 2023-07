Interview mit Ralf Nolten : Der Eifelverein will „Räume für Tourismus schaffen“

Interview Kreis Düren Dr. Ralf Nolten ist neuer Vorsitzender des Gesamt-Eifelvereins, der seinen Sitz in Düren und 24.000 Mitglieder hat. Der Zweck der großen Gemeinschaft gehe weit über das Wandern am Sonntagnachmittag hinaus und sei auch ein politischer Auftrag.

Wandern im Eifelverein – ist das überhaupt noch zeitgemäß? Dr. Ralf Nolten aus Kreuzau, neuer Hauptvorsitzender des Gesamt-Eifelvereins, beantwortet diese Frage naturgemäß mit einem deutlichen Ja. Warum 24.000 Mitglieder in mehr als 140 Ortsgruppen weit mehr sind als Freunde von langen Fußmärschen in Gemeinschaft, und welche wichtige Aufgabe sie für die Gesellschaft übernehmen, erklärt der 59-Jährige im Gespräch mit Sandra Kinkel.

Wann sind Sie zum letzten Mal gewandert?

Dr. Ralf Nolten: Am Dienstag. Da sind wir die „EifelSchleife 13 Quellen“ gewandert. Das ist eine sehr schöne Runde von Udenbreth nach Frauenkron und zurück.

Wie lange mussten Sie überlegen, das Amt des Hauptvorsitzenden des Gesamt-Eifelvereins anzunehmen?

Nolten: Zwei Minuten. Im Ernst: Mir war sofort klar, dass diese Aufgabe zu meinen sonstigen Tätigkeiten passt. Die Frage war vielmehr, was ich von meinen zahlreichen anderen Ämtern aufgeben kann, um dem Amt des Hauptvorsitzenden auch wirklich gerecht zu werden.

Und was war das?

Nolten: Ich bin nach dem Tod von Karl Schavier Vorsitzender der CDU-Fraktion des Kreises Düren geworden und habe jetzt den Fraktions- und Gemeindeverbandsvorsitz der CDU in Kreuzau aufgegeben. Da ist also durchaus Zeit für eine Aufgabe.

Oder müssen CDU-Landtagsabgeordnete, die in der Gemeinde Kreuzau wohnen, einfach Hauptvorsitzender des Eifelvereins werden? Immerhin treffen die Attribute Kreuzauer und CDU-Landtagsabgeordneter auch auf Ihren Vorgänger Rolf Seel zu.

Nolten (lacht): Es stimmt zwar, was Sie sagen, aber natürlich ist es keine Voraussetzung Kreuzauer und Mitglied des Landtags zu sein, um Eifelvereinsvorsitzender zu werden. Gleichwohl befindet sich die Geschäftsstelle des Eifelvereins ja in Düren, deswegen ist es schon von Vorteil, wenn auch der Vorsitzende in der Nähe lebt. Ich habe jeden Montag meinen Jour fix mit der Geschäftsführung des Eifelvereins. Das ist ein sehr wichtiger Austausch.

Was reizt Sie an dem Amt?

Nolten: Die vielen unterschiedlichen Herausforderungen. Lassen Sie mich ein Beispiel nennen: Gerade wird der Regionalplan neu aufgestellt, und die zunächst dort vorgenommene Sichtweise auf den ländlichen Bereich hat mir nicht gefallen. Es entsteht immer häufiger der Eindruck, dass die Eifel für viele in erster Linie dazu dient, frisches Wasser aus den Talsperren zu liefern und Gelände für Freiflächen-Photovoltaikanlagen vorzuhalten. Das reicht aber nicht. Gerade vor dem Hintergrund, dass im Augenblick der Regionalplan neu aufgestellt wird, und wir wissen, dass auf dem Gelände des Nationalparks Eifel die Entwicklung von touristischer Infrastruktur wie Mountainbiketrails, Baumhotels nicht mehr erlaubt ist, müssen wir Flächen in den Randbereichen festlegen, wo in Zukunft Freizeit, Erholung und Bildung möglich sind. Der neue Regionalplan wird bis 2040 gültig sein. Ich weiß aber heute noch nicht, wie Erholung in der Natur dann aussehen wird. Was ich aber weiß ist, dass wir den Bereich Tourismus und Erholung mitdenken und die Räume dafür schaffen müssen. Und zwar immer unter Berücksichtigung der Eigenheit und Schönheit der Natur unserer Eifel. Das mit im Blick zu halten, ist auch eine Aufgabe des Eifelvereins.

Zur Person Heimatverbundener Familienvater Dr. Ralf Nolten ist 59 Jahre alt, verheiratet und Vater von drei Söhnen. Der promovierte Agrar-Ingenieur hat bis zur Landtagswahl 2017 an der Universität Bonn gearbeitet und sitzt seitdem für die CDU im Landtag. Seit Mai ist er Hauptvorsitzender des Gesamt-Eifelvereins. Nolten wohnt in Winden und engagiert sich in seiner Freizeit im Karneval und bei den Schützen.

Ist das Amt des Vorsitzenden ein politisches oder wird es das, weil Sie ein politischer Mensch sind?

Nolten: Beides stimmt. Es ist vielen Leuten gar nicht bewusst, dass die Ortsgruppen des Eifelvereins mehr als 5000 Kilometer Wanderwege betreuen und unterhalten. Auch der Wegevorschlag für den Nationalpark stammt vom Eifelverein. Das hat durchaus politische Relevanz.

Der Eifelverein hat derzeit 24.000 Mitglieder. Ist diese Zahl konstant?

Nolten: Es ist jedenfalls unser Ziel, dass sie konstant bleibt. Fakt ist, dass das Wandern gerade während der Corona-Pandemie einen richtigen Boom erlebt hat. Fakt ist aber auch, dass sich nicht alle Wanderer im Verein engagieren. Es reicht aber eben nicht, mithilfe von Apps oder GPS-Koordinaten unterwegs zu sein. Es braucht vielmehr auch Menschen, die sich um die Wege kümmern, andere an die Natur und Kultur heranführen.

Was tun Sie, um die Zahl der Mitglieder konstant zu halten?

Nolten: Es kommt ganz entscheidend auf die knapp 150 Ortsvereine an. Es reicht sicherlich heute nicht mehr aus, die berühmten Sonntagswanderungen und dann vielleicht noch eine Wanderung an einem Nachmittag anzubieten. Aber viele Ortsvereine haben mittlerweile wirklich gute Ideen und setzen die auch um, beispielsweise gibt es sehr gut angenommene Feierabendwanderungen für Berufstätige.

Wie schaffen Sie es, Kinder und Jugendliche für eine Mitgliedschaft im Eifelverein zu begeistern?

Nolten: Da gilt dasselbe: Es steht und fällt mit den handelnden Personen vor Ort. Die Ortsgruppe Dahlem veranstaltet vor den Sommerferien Wandertage für Grundschulen, aber das bedeutet natürlich, dass man Menschen braucht, die mit den Kindern in den Wald gehen, die sich dort gut auskennen und mit den Jungen und Mädchen die Natur erarbeiten. Grundsätzlich kann ich aber sagen, dass unsere Ortsgruppen eine sehr hohe Autonomie haben, und es dort viele gute Ideen gibt.

Glauben Sie, dass Wandern im Eifelverein überhaupt noch zeitgemäß ist?

Nolten: Das glaube ich definitiv. Die Frage ist einfach, inwieweit die Menschen noch bereit sind, sich in einem Verein zu engagieren. Ich habe es eben schon einmal anklingen lassen. Es gibt aktuelle Studien, die besagen, dass jeder zweite Deutsche nicht mehr Mitglied in einem Verein ist. Viele betrachten heute Vereine als Dienstleister. Und eine gute Wanderung kann man auch alleine machen. Aber der Eifelverein, das haben wir auch schon besprochen, ist eben viel mehr als in der Gruppe wandern. Das müssen die Leute sich klarmachen.

Verraten Sie uns zum Schluss bitte noch Ihre Lieblings-Wanderstrecke?