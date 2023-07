Traditionsgasthäuser in Düren : Der „Echtzer Hof“ wird wieder geschlossen

Inge Vieth und ihr Vater Walter Reuter drehen im Echtzer Hof den Zapfhahn zu. Foto: MHA/Volker Uerlings

Düren/Echtz Die Familie Reuter hat zwei Traditionsgasthäuser in Düren erfolgreich geführt und muss dennoch ein zweites Mal schließen. Nach dem „Franziskaner“ in Düren erfolgt nun der Abschied vom „Echtzer Hof“.

Die Gastronomie-Szene in Stadt und Land hat sich in den vergangenen Jahren erheblich verändert. Nicht nur „die Dorfkneipe“ gehört vielerorts der Vergangenheit an. Auch zahlreiche Traditionshäuser sind verschwunden. In Düren gilt das zum Beispiel für das älteste Wirtshaus am Platz, „Zum Franziskaner“. Seit dem Weggang der Gastronomen-Familie Reuter Ende 2022 ist das 1873 als Brauhaus eröffnete Lokal dicht. Die Familie schien ihr Glück in Echtz gefunden zu haben, doch auch dort ist nun Schluss.

„Das Ende kommt unfreiwillig. Nach acht Monaten kann man sich das ja denken“, sagt Walter Reuter, der mit seiner Frau Rowitha die Tochter Inge Vieth als Konzessionsnehmerin unterstützte. Für sie sollte das Landgasthaus „Echtzer Hof“ eine Existenzgrundlage werden, der Pachtvertrag ging über fünf Jahre. Der Gasthof ist aber bereits geschlossen.

Die Ursachen lassen sich auf einen Nenner bringen: Zwischen Mieter und Vermieter gab es Differenzen, die am Ende in einem gerichtlichen Vergleich endeten. Natürlich haben beide Seite ihre ganz eigene Sicht der Dinge. Aber man kann sich in etwa vorstellen, dass die Chemie offenbar von Anfang an nicht stimmte, wenn man hört, dass schon nach weniger als einer Woche das erste Kündigungsschreiben die Gastronomen erreichte, wie Walter Reuter erzählt. „Wir konnten das gar nicht glauben.“

Ursache soll laut Reuter eine rote Außenwerbung für eines der Ausschankbiere gewesen sein, die angebracht und gleich wieder demontiert werden sollte, weil diese Farbgebung gleich gegenüber der Kirche der Vermieterin unpassend erschien, berichtet die Gastronomie-Familie.

Die Vermieterin wiederum sah in dem Konzept nach Brauhaus-Stil den von ihr und ihrem Mann mit viel Herzblut aufgebauten Landgasthof nicht mehr im gewünschten Sinne geführt, erklärte sie im Gespräch mit der Redaktion.

Nach gut acht Monaten schließt das Landgasthaus Echtzer Hof wieder – auch sehr zum Bedauern der Vereine. Foto: MHA/Volker Uerlings

Im Ort wiederum war das wohl anders, denn auch Vertreter der Dorfvereine waren regelmäßig zu Gast im „Echtzer Hof“, nicht zuletzt wurde auch die Kegelbahn von rund 30 Clubs genutzt. „Es ist schade, dass die Wirtsfamilie jetzt gehen muss“, sagte Johann Jacobs, der amtierender Maikönig und stellvertretender Vorsitzender der Maigesellschaft ist. Das Gasthaus verfüge über den einzigen Saal für bestimmte Zwecke und Veranstaltungen.

In den Sozialen Medien gibt es sogar eine Hilfsaktion. Auf Facebook unterstützen 500 Menschen die Gruppe „Pro Echtzer Hof“, die dort für einen Verbleib der Gastronomen wirbt, mit den Worten „Walter Reuter mit seiner Familie und seinem Team sind von uns aus perfekt, um diese Lokalität in Echtz aufrecht und am Laufen zu erhalten.“

Aber so wird es nicht kommen. Der Gasthof wurde dieser Tage schon leer geräumt, um auch dem gerichtlichen Vergleich zu entsprechen, wie Walter Reuter berichtet. „Alles hat gepasst. Aber wir kommen nicht weiter und können uns nicht verwirklichen.“ Der 67-Jährige und seine Frau wollen auch keine andere gastronomische Aufgabe mehr angehen. „Dat wor et jetzt. Wir müssen auch nicht mehr“, sagt er.