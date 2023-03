Problemzone : Der Dürener Bahnhof wird innen kaum wiederzuerkennen sein

Düren Lange, zu lange wurde das Dürener Bahnhofsgebäude samt Umfeld stiefmütterlich behandelt und in der Substanz vernachlässigt. 2024 wird der große Bau 150 Jahre alt und dann Schauplatz massiver Veränderungen.

Seit Jahrzehnten wünschen sich viele Reisende, dass man am Bahnhof Düren „schöner ankommt“. Insofern könnte das Programm, mit dem ein grundlegender Umbau des historischen Verkehrsknotenpunkts Düren finanziert wird, kaum besser benannt werden: „Schöner ankommen“. Millionen an Städtebaumitteln des Landes und Eigenbeteiligungen von Stadt Düren und der Deutschen Bahn fließen in eine Kernsanierung und eine Inwertsetzung, die lange überfällig ist.

Im Falle des Bahnhofs muss sich die Deutsche Bahn am Eigenanteil der Kommune beteiligen, der in der Regel bei 20 Prozent liegen dürfte – der Fördersatz hängt von den Maßnahmen ab, die geplant sind. Und sie stellt der Stadt später „zu einem geringen Mietzins“ Flächen im Bahnhof zur Refinanzierung ihrer Aufwendungen zur Verfügung. Das Gebäude, das im Jahr 1874 in Betrieb genommen wurde, hat reichlich ungenutzte Flächen: etwa 2500 Quadratmeter, sagte Carsten Kirchhoff von der Bahnflächen-Entwicklungsgesellschaft (BEG) NRW am Mittwoch.