Fußball-Regionalliga : Das etwas andere Heimspiel des 1. FC Düren

Augen zu und durch: David Winke, hier in Mönchengladbach bei einem Kopfball, hatte in der vergangenen Saison Düren gegen Schalke II in Front geschossen. Foto: Manfred Heyne

Düren Fußball-Regionalligist Düren erwartet die jungen Knappen zum „Heimspiel“ im Beecker Waldstadion. Trotz der 2:5-Auftaktniederlage der Gäste ist das Team von Boris Schommers gewarnt.

Vincent Geimer hatte die Dürener mit seinen beiden Toren nach Vorlagen von Dennis Brock und Hamza Salman im Rheydter Grenzlandstadion früh in Front geschossen. Die Gäste hatten die Führung aber trotz guter Chancen nicht weiter ausbauen können und sogar noch per Elfmeter den Anschlusstreffer kassiert. „Die Effektivität und die Effektivität“, beantwortet Schommers die nächste Frage und beweist grinsend, dass er auch anders kann. Obwohl auch diese Antwort auf die Frage, was ihm am ersten Spieltag gefallen hat und was nicht, eigentlich seriös ist. „In der ersten Hälfte haben wir sehr effektiv agiert, aus zwei Chancen zwei Treffer gemacht“, präzisiert der 44-Jährige. „Und nach der Pause hatten wir zwei, drei hundertprozentige, gute Eins-gegen-Eins-Situationen, die wir nicht genutzt haben, um eine frühe Entscheidung herbeizuführen. In Hälfte zwei haben wir zu viel liegen lassen.“