Fußball-Regionalliga : Der 1. FC Düren ist gegen Schalke II Gastgeber in Beeck

Muss noch einmal überarbeitet und vergrößert werden: der Gästebereich auf der Dürener Westkampfbahn. Foto: Werner Tellers

Düren/Beeck Da die Westkampfbahn noch nicht fertiggestellt ist, weicht der Dürener Fußball-Regionalligist in das Waldstadion des Liga-Konkurrenten aus.

Der Auftakt lief gut, mit 2:1 gewann der 1. FC Düren beim Tabellendritten der Vorsaison, Borussia Mönchengladbach II. Am Samstag muss der Fußball-Regionalligist gegen die nächste Zweitvertretung eines Bundesligisten antreten – Schalke 04 II ist der Gegner. Für die Gäste aus Gelsenkirchen verkürzt sich die Anreise: Statt gut 135 Kilometer zur Westkampfbahn in Düren fahren zu müssen, geht die Reise ins 90 Kilometer entfernte Waldstadion in Wegberg-Beeck.

„Nachdem in den vergangenen Wochen sukzessive die Auflagen des Verbandes abgearbeitet wurden, kam es zu so vielen Veränderungen im Plan, dass sich das Präsidium dazu entschied, die zwei Wochen Aufschub zu nutzen und das zweite Heimspiel gegen die U23 des 1. FC Köln als neues Ziel auszugeben, um die Westkampfbahn in eine Regionalliga-taugliche Spielstätte zu verwandeln“, begründeten die FCD-Verantwortlichen am Montag ihre Entscheidung, das erste Heimspiel in der Ausweichstätte, dem Waldstadion des FC Wegberg-Beeck, auszutragen.

„Die Westkampfbahn ist noch nicht ganz fertig, deshalb müssen wir das Beecker Angebot annehmen und das erste Heimspiel verlegen“, bedauert FCD-Schatzmeister Achim Schiffer gleich doppelt. Denn zum einen hätte man die Dürener Fans natürlich gerne zum ersten Heimspiel auf der ertüchtigten Westkampfbahn empfangen, zum anderen ist es natürlich „auch finanziell für uns ein Manko, wenn wir ins Waldstadion ausweichen müssen“.

Dem letztjährigen Aufsteiger war Mitte Mai zuerst die Lizenz für die neue Saison verweigert worden, da die Westkampfbahn den erhöhten Anforderungen des Westdeutschen Fußball-Verbands (WDFV) für die Regionalliga vor allem im Gästebereich nicht entsprach. Nach dem Einspruch und einem Treffen vor dem Sportgericht im Juni bekamen die Dürener eine zweite Chance, die erforderlichen Arbeiten noch auszuführen. Grundlage für den positiven Beschluss war unter anderem die Zusage des neuen Liga-Konkurrenten FC Wegberg-Beeck, Düren das eigene Waldstadion bis Ende August zur Verfügung zu stellen sowie das Angebot von Beecks Geschäftsführer und Hauptsponsor Werner Tellers, den Dürenern mit seiner Bauunternehmung kurzfristig unter die Arme zu greifen.

Zügig waren bis Mitte Juli die notwendigen Überarbeitungen und Asphaltarbeiten im Gästebereich inklusive einer weiteren Stufe und der Zufahrt ausgeführt worden, zudem der Bereich vor der altehrwürdigen Tribüne mit einer neuen Wegedecke sowie ebenfalls einer Trittstufe versehen worden. Zum Schluss fehlte aufgrund von Lieferschwierigkeiten nur noch der Zaun, um den Gästebereich zu schließen, der aber am vergangenen Wochenende geliefert wurde.

Es schien also alles angerichtet für das erste Heimspiel auf der Westkampfbahn gegen Schalkes U23. Doch nun musste der Waldfeuchter Bauunternehmer Tellers gebeten werden, dem FCD noch einmal auszuhelfen, denn wie sich jetzt herausstellte, hatte der Dürener Club schon bei den Planungen im Frühjahr den Gästebereich zu klein dimensioniert. So schnell wie möglich müssen die eigentlich abgeschlossenen Bauarbeiten wieder aufgenommen und der „Gästekäfig“ auf ein Fassungsvermögen von 800 Zuschauern vergrößert werden.

„Die Stadt Düren und der Architekt haben darauf verwiesen. Laut Versammlungsordnung werden wohl vier Menschen pro Quadratmeter gerechnet, aber es gibt eine besondere Sportstättenverordnung, die nur zwei Menschen pro Quadratmeter erlaubt. Und damit fasst unser Gästebereich nur 650 bis 700 Menschen“, erläutert Schiffers. „Wir müssen nun 15 Meter anbauen. Das geht aber nicht in Richtung Eingang, was für uns einfacher wäre, sondern nur in Richtung Mittellinie“, erläutert Schiffer, dass der Landesbetrieb Straßenbau NRW Einwände gegen eine Verlängerung in die andere Richtung gehabt hätte.

Nun müssen drei Stufen à je 15 Meter neu gebaut und asphaltiert, zudem der Zaun des Gästebereichs neu errichtet werden. „Es fehlen genau 15,03 Meter“, erläutert Tellers, der sich bereits am Montag ein Bild vor Ort machte. Und der sich ebenfalls bereiterklärte, auch den Zaun zu setzen. Ob das Köln-Spiel am 19. August wirklich schon auf der Westkampfbahn ausgetragen werden kann, ist zumindest fraglich, da der Club zwei Wochen vor dem Termin schon die Spielstätte verbindlich angeben muss.

Eine Woche darauf sind die Dürener dann tatsächlich in Beeck zu Gast, da steht das Derby beim Aufsteiger an, das Beeck gerne am Freitagabend unter Flutlicht austragen möchte. Übrigens ist der 1. FC Düren nicht der einzige Club, der in ein anderes Stadion ausweichen muss: Auch der 1. FC Bocholt hatte die Lizenz nur erhalten, da er das Stadion im 110 Kilometer entfernten Lotte als Ausweichplatz angegeben hatte. Und der Wuppertaler SV, der Ende vergangener Saison nach Oberhausen ausgewichen war, trägt seine „Heimspiele“ aktuell beim knapp 20 Kilometer entfernten Liga-Konkurrenten Spielvereinigung Velbert aus.