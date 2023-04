Schimmelimmobilie in Düren : Dem Vermieter droht ein Bußgeld in Höhe von 500.000 Euro

Der von Schimmel befallene Sperrmüll der vergangenen Woche ist inzwischen am Miesheimer Weg 5 in Container verladen. Für Freitag sind außerdem Arbeiten an der Wasserleitung angekündigt. Foto: MHA/Verena Müller

Düren Am Miesheimer Weg 5 wurden 352 Mängel festgestellt. Die Stadt Düren hat eine Vier-Wochen-Frist gesetzt. Die Mieter werfen der Stadt vor, weggeschaut zu haben. Das Jugendamt bestätigt Ortstermine, sah aber keine Kindeswohlgefährdung.

Eine Liste mit 352 Mängeln, von defekten Steckdosen über feuchte Wände bis hin zu nicht funktionierenden Heizkörpern, sind an den Eigentümer der Schimmelimmobilie am Miesheimer Weg 5 in dieser Woche rausgegangen. Das bestätigte die Stadt Düren auf Nachfrage unserer Zeitung. Das ist das Ergebnis des Einsatzes der Task Force Problemimmobilien in der vergangenen Woche.