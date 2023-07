Fußball-Regionalliga : Warum David Winke weiterhin das Trikot des 1. FC Düren trägt

Erzielt per Kopf das 1:0 für Düren im Testspiel gegen Königsdorf: FCD-Verteidiger David Winke. Foto: Manfred Heyne

Düren Der Innenverteidiger will mit dem Fußball-Regionalligisten auch in der kommenden Saison für Furore sorgen. Beim 4:1-Testspielerfolg gegen Königsdorf war der 23-Jährige per Kopf zur Stelle.

Es lief die 33. Minute im Testspiel des 1. FC Düren gegen den TuS Blau-Weiß Königsdorf. Nach einer Ecke von der linken Seite stieg Dürens David Winke am höchsten und köpfte den Ball zur 1:0-Führung unhaltbar in die Maschen. Für den Innenverteidiger des Fußball-Regionalligisten war nach der ersten Halbzeit dann Schluss. FCD-Coach Boris Schommers gönnte Winke nach dem kraftraubenden Trainingslager und der intensiven Einheit vor dem Freundschaftsspiel am Dienstagabend eine Auszeit.

Von der Ersatzbank aus verfolgte der frisch geduschte 23-Jährige die zweiten 45 Minuten. Nach dem zwischenzeitlichen 1:1 des Mittelrheinligisten zu Beginn von Durchgang zwei schossen Vincent Geimer (63. Minute), Probespieler Shoei Honde (80.), den die Dürener wohl zeitnah verpflichten werden, sowie Hamza Salman (88.) den 4:1-Erfolg des klassenhöheren Teams im Franz-Josef-Keimes-Sportpark in Niederau heraus. „Der Gegner hat uns heute das Leben sehr schwer gemacht. Am Ende war dann etwas die Luft raus. Unsere Leistung war ordentlich, einige Dinge müssen wir aber sicherlich noch verbessern“, resümierte Winke nach dem dritten Erfolg im dritten Testspiel.

Ist froh, dass er weiterhin das Dürener Trikot tragen darf: David Winke. Foto: Manfred Heyne

Dass der gebürtige Siegburger auch in der neuen Saison das Trikot des Fusionsclubs tragen wird, steht indes erst seit vergangenem Montag fest. Vor der Abreise ins fünftägige Trainingslager nach Bitburg hatte Winke sein Arbeitspapier beim Regionalligisten unterzeichnet. Zuvor hatte er seinen noch gültigen Vertrag beim belgischen Zweitligisten KMSK Deinze aufgelöst. Trainer Boris Schommers zeigte sich erleichtert, dass er auch künftig auf den spiel- und kopfballstarken Innenverteidiger setzen kann.

Winke war in der Winterpause der Vorsaison per Leihe zu den Dürenern gewechselt. Ab dem 1. Juli hätte er dann eigentlich dauerhaft nach Belgien zurückkehren müssen, doch schon beim Trainingsauftakt am 20. Juni begrüßte Schommers den ehemaligen Jugendspieler der Sportfreunde Troisdorf und des Bonner SC auf dem Rasen der Westkampfbahn. Damals zeichnete sich allerdings noch nicht ab, dass Winke auch weiterhin die Schuhe für den FCD schnüren wird. Offiziell hieß es, Winke wolle sich fit halten, um beim Vorbereitungsstart in Deinze fit zu sein. Doch hinter den Kulissen wurde offenbar kräftig an dem Transfer gewerkelt. Denn es war ein offenes Geheimnis, dass sowohl Trainer als auch Spieler die Zusammenarbeit unbedingt fortsetzen wollten.

„Ich bin sehr froh, dass der Wechsel zustande gekommen ist. Ein wenig habe ich schon darauf spekuliert, auch wenn ich aufgrund meines Vertrages erst einmal nach Belgien zurück musste. Ich fühle mich hier sehr wohl und spüre das Vertrauen der Verantwortlichen. Die Mannschaft ist top, jeder versteht sich mit jedem“, betont der Neuzugang, der eigentlich keiner ist.

Als einen Rückschritt in seiner Karriere sieht der in Sankt Augustin wohnende Winke den Wechsel nicht. „In Deutschland habe ich noch nie höher als Regionalliga gespielt, daher kann ich das nur sehr schwer einschätzen. Die Qualität in der belgischen zweiten Liga ist vielleicht einen Tick höher, wobei die Regionalliga in den vergangenen Jahren schon ordentlich zugelegt hat“, sagt der 1,87 Meter große Verteidiger, der seinem neuen alten Club eine gute Rolle in der bevorstehenden Saison zutraut. „Ich bin schon sehr zuversichtlich. Die Mannschaft hält zusammen, jeder ist für den anderen da. Das ist manchmal entscheidender als die individuelle Qualität, wobei wir die auch haben. Deswegen ist uns alles zuzutrauen. Ich sehe uns in der Tabelle höher als in der vergangenen Saison.“ Zur Erinnerung: Die Spielzeit 2022/23 beendete der FCD auf Rang zehn.

Seine persönlichen Ziele für die neue Runde formuliert Winke so: „Möglichst viele Spiele bestreiten und möglichst gesund bleiben. Ich will in jeder Partie, die ich bestreiten darf, alles reinhauen. Wenn mir dabei der ein oder andere Treffer gelingen sollte, so wie heute, dann wäre das super. Meine Hauptaufgabe ist es aber, dass hinten die Null steht. In den drei Testspielen ist uns das ganz gut gelungen.“