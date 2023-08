Erfolgreicher Rennfahrer : David Pittard aus Nideggen gewinnt Rennen am Nürburgring

Der Brite David Pittard hat das legendäre 24-Stunden-Rennen am Nürburgring gewonnen. Foto: Frozenspeed

Nideggen/Nürburgring David Pittard ist Brite und lebt in Nideggen. Das allein ist schon ungewöhnlich. Doch der 31-Jährige setzt noch eins drauf: Er hat das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring gewonnen.

Von Stephan Johnen

„The Ring“ gehört zu den einzigartigsten Rennen der Welt, schwärmt David Pittard. Der Kurs selbst suche seinesgleichen. 25,378 Kilometer durch den Wald, mit rund 170 Kurven und Biegungen, mehreren Hundert Höhenmetern pro Runde - eine Prüfung für Mensch und Maschine. „Und dann kommt noch das Eifel-Wetter hinzu“, sagt der britische Rennfahrer. Klar, wer in Letchworth Garden City, zwischen London und Cambridge in der Grafschaft Hertfordshire geboren wurde, kennt sich mit Wetter-Kapriolen und durchwachsenen Sommern aus. Ein Heimvorteil, den der Sportler und diesjährige Gewinner des 24-Stunden-Rennens am Nürburgring in der Ferne nutzen konnte? In der Ferne? David Pittard muss kurz lachen: „Der Ring ist nur anderthalb Stunden entfernt“, sagt er. Schließlich lebt der Rennfahrer seit einigen Jahren in Nideggen. Doppelter Heimvorteil also.

Vor allem der Liebe wegen zog er in die Eifel – und damit ist nicht die Liebe zum Nürburgring gemeint, auf dem der 31-Jährige in den vergangenen Jahren schon manche Erfolge feierte, Rundenrekorde einstellte, Rennsiege in der Nürburgring Langstrecken-Serie einheimste und die SP9-Meisterschaft gewann. Es war die Liebe zu seiner Freundin, die aus Heimbach kommt und dort arbeitet, die die Wohnungssuche auf diesen Teil der Welt fokussierte. In Nideggen wurde das Paar fündig. „Es ist ganz nett, ein Schloss in der Nachbarschaft zu haben“, fügt er mit britischem Understatement hinzu. Und ja, dass der Nürburgring sowie die Rennstrecke von Spa-Francorchamps nur einen Katzensprung entfernt sind, könnte zumindest unter ferner liefen noch eine klitzekleine Rolle gespielt haben.

Was dem Briten bisher noch verwehrt geblieben ist, konnte er beim aktuellen 24-Stunden-Rennen erreichen: Im brandneuen Ferrari 296 GT3 holte er sich mit dem Frikadelli-Racing-Team die Trophäe. „Klaus Abbelen hat ein professionelles Team zusammengestellt. Mit meinen Kollegen hatten wir nur ganz wenig Zeit, das Auto zu testen, es gab viele offene Fragen, beispielsweise wie schnell die Karre sein würde. Wir wussten, dass wir es können – und alles ging gut aus für uns“, blickt er auf die entscheidenden 24 Stunden zurück. Soweit der analytische Teil, der Rest ist pure Emotion. „Awesome“, großartig. Ein Sieg, der ein ganz besonderer ist. „Ich hab schon viel gemacht, aber vielleicht das härteste Rennen der Welt zu gewinnen ist eine andere Nummer“, freut er sich. Am Mittwoch trug er sich auf Einladung des Bürgermeisters und des Stadtrats ins Goldene Buch der Stadt Nideggen ein – eine Stadt, die neben einer mittelalterlichen Burg auch mit einer recht passablen Rennsportgeschichte aufwarten kann.

Das ist der Sieger-Ferrari von David Pittard. Foto: Frozenspeed

„Ich kenne die Eifel-Rundfahrt, die vor dem Bau des Rings in Nideggen startete“, punktet David Pittard in Heimatkunde. Er war schon oft beim Oldtimer-Spektakel dabei, allerdings stets nur als Zuschauer. „Mitgefahren bin ich noch nie“, sagt der Rennsportler, der in seiner Freizeit gerne aufs Zweirad wechselt oder wandern geht. Erneut muss er dafür nicht weit fahren, sondern einfach nur aus der Haustüre fallen. „Ich bin glücklich, wenn ich aus dem Haus gehe und in der Natur stehe“, sagt er. Ganz viele ganz tolle Strecken gebe es rund um Nideggen, für Radfahrer ebenso wie für Läufer oder Wanderer. Offenbar wurde der Brite mit Benzin im Blut und Wohnsitz in Nideggen noch nicht von Eifelverein oder Eifel-Tourismus gefragt, aber er könnte ein äußerst passabler Markenbotschafter für nachhaltiges Naturerleben sein.

Wie es dazu kam, dass er zum Rennsport kam, muss genetischer Natur sein. „Mein Vater ist ein ganz großer Motorsport-Fan“, berichtet David Pittard. Als Zuschauer ebenso wie als Ingenieur. „Massive Passion“ nennt er das Interesse seines Vaters an allen mechanischen Dingen, ganz gleich ob Motorrad, Auto oder Flugzeug. Mit acht Jahren saß David auf Initiative seines Vaters erstmals hinter dem Steuer eines Gokarts. Es folgten Rennen auf der lokalen Strecke, dann national und international. Mit 17 wechselte er in den englischen Rennsport mit deutlich mehr Motorleistung. Schritt für Schritt fand er Sponsoren, fuhr Erfolge ein, studierte erfolgreich Ingenieurswissenschaften.

Tolles Auto, schwierige Strecke: Der Nürburgring verlangt den Fahrern alles ab. Foto: Frozenspeed