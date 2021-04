Kostenpflichtiger Inhalt: Anmeldzahlen der weiterführenden Schulen : Das „Stift“ ist in Düren der große Gewinner

Das Stiftische Gymnasiums in Düren hatte den größten Zuwachs an Anmeldungen für das neue Schuljahr. Foto: MHA/Sandra Kinkel

Kreis Düren Die meisten Anmeldungen an den weiterführenden Schulen im Kreis gibt es in Düren am Stiftischen Gymnasium (165) und in Jülich am Gymnasium Haus Overbach (116). Hatte die Corona-Pandemie Auswirkungen auf das Anmeldeverhalten der Eltern? Gab es einen Run auf die zehn Gymnasien im Kreis? Ein Überblick.