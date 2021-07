Vom Fliegerhorst Nörvenich : „Das sieht schlimmer aus als im Krieg“

Bundeswehrhubschrauber, die im Kreis Altenahr die Opfer der Flutkatastrophe mit dem Notwendigsten versorgt haben, haben den Flughafen des Fliegerhorstes in Nörvenich als Drehkreuz genutzt. Foto: dpa/Boris Roessler

Nörvenich Rund 150 Soldaten des Taktischen Luftwaffengeschwaders 31 „Boelcke“ sind derzeit im Kreis Euskirchen in der Katastrophenhilfe im Einsatz. Das ist physisch wie psychisch für die Soldaten eine große Belastung.

Einen Satz hat Leutnant David Joliet in den vergangenen Tagen besonders häufig gehört. „Immer wieder haben die Kollegen von ihrem Einsatz in den Katastrophengebieten im Kreis Euskirchen berichtet. Immer wieder sagen sie: ‚Das sieht schlimmer aus als im Krieg.’ Und das stimmt.“ Joliet, der beim Taktischen Jagdbombergeschwader 31 „Boelcke“ normalerweise für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, war selbst in der Region im Hilfseinsatz. „Diese Bilder vergisst man nie“, sagt er. „Aber es ist ein gutes Gefühl, überhaupt etwas tun zu können.“

Seit Donnerstag vergangener Woche unterstützen Soldaten des Fliegerhorstes in Nörvenich Einsatzkräfte in den Krisengebieten – zunächst bei einem Einsatz in Linnich und seit gestern im Kreis Euskirchen. Darüber hinaus werden auf dem Flughafen des Fliegerhorstes Hubschrauber von Heer und Luftwaffe, aber auch von zivilen Anbietern für ihre Einsätze im Kreis Ahrweiler betankt. Seinen eigenen Flugbetrieb hat das Jagdbombergeschwader zunächst bis Freitag komplett eingestellt.

„Zunächst“, erklärt Kommodore Oberst Danilo Schlag, „haben wir am Donnerstagmorgen einen Tankwagen zu einem zivilen Flughafen geschickt, um dort Rettungshubschrauber zu betanken. Seitdem hat sich unsere Form der Hilfeleistung stetig vergrößert.“ Schon am Donnerstagabend sind Hubschrauber aus Nörvenich in die Katastrophengebiete geflogen, um Menschen von dort zu retten. „Zum Teil haben wir die Leute auch nach Nörvenich gebracht.“

Vom Fliegerhorst Nörvenich starten täglich bis zu 16 Hubschrauber in die Überschwemmungsgebiete. Foto: MHA/Sandra Kinkel

Besonders in Erinnerung geblieben ist dem Kommodore ein älteres Ehepaar. „Die beiden waren älter als 80 Jahre und hatten keine Schuhe mehr. Das war wirklich sehr berührend. Zum Glück konnte das Paar schnell von Verwandten abgeholt werden.“

Waren es anfangs maximal acht Hubschrauber, die das Fliegerhorst als Drehkreuz genutzt haben, sind es mittlerweile bis zu 16 Helikopter, die täglich in Nörvenich betankt werden. Schlag: „Gleichzeitig sorgen wir aber auch für die Verpflegung der Besatzung, Flugsicherheit, Tower, Radar und flugmedizinische Betreuung sowie Wetterberatung dieser Maschinen. Rund 100 Dienstposten sind da im Einsatz.“

Natürlich, ergänzt der Kommodore, sei der Fliegerhorst als Nato-Flughafen immer in Bereitschaft, um in Krisensituationen zu helfen. „Aber in diesem Umfang war das für uns absolutes Neuland. Ich kann mich an so einen Einsatz nicht erinnern.“ Auch deswegen haben die Verantwortlichen des Fliegerhorstes sich entschlossen, den eigenen Flugbetrieb zunächst bis Freitag komplett einzustellen.

Hinzu kam außerdem, dass es gleichzeitig noch Anfragen zur Amtshilfe gab. Danilo Schlag: „Das hat mit dem Einsatz in Linnich begonnen. Und seit Sonntag sind wir auch im Kreis Euskirchen eingesetzt.“ Zunächst, ergänzt der Oberst, hätten zehn Soldaten bei der Verteilung von Hilfsgütern am Nürburgring geholfen, seit Montag seien zudem 80 Soldaten rund um Schleiden im Einsatz.

Oberst Danilo Schlag, Kommodore. Foto: MHA/Jörg Abels

Gestern wurden weitere 50 Männer und Frauen zur Unterstützung nach Euskirchen-Roitzheim geschickt. „In Schleiden haben unsere Leute bei der Beseitigung von Schäden im Uferbereich der Kall geholfen, um die Brücken vor noch schwerwiegenderen Schäden zu schützen.“

Der Einsatz, so der Chef des Jagdbombergeschwaders, sei für viele seiner Soldatinnen und Soldaten enorm belastend. „Die Kollegen sehen unglaublich viel Elend, Leid und Zerstörung, treffen Menschen, deren Lebenswerk vollkommen ruiniert ist. Und sie waren bei den Einsätzen auch direkt mit dem Tod konfrontiert. Das ist nicht einfach.“

Gleichwohl sei die Bereitschaft der Kollegen riesig, zum Einsatz in die Überschwemmungsgebiete zu gehen. „Die Motivation ist sehr hoch. Viele sind selbst vom Hochwasser betroffen und wollen einfach helfen“, sagt Schlag, dem auch selbst dieses Engagement seiner Kollegen ein Anliegen ist. „Natürlich müssen wir helfen“, sagt er. „Aber wir tun das auch unglaublich gern. Ich weiß, dass wir mit dem Fluglärm manchmal auch eine Belastung für die Bevölkerung sind. Jetzt können wir den Menschen etwas zurückgeben.“