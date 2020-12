Steigende Infektionszahlen : Kreis Düren plant Ausgangssperre

Kreis Düren Dürens Landrat Wolfgang Spelthahn will mit strengeren Maßnahmen auf die hohen Infektionszahlen im Kreis Düren reagieren. Seine Vorschläge sehen unter anderem eine Ausgangsbeschränkung und Änderungen für Schüler vor.

Noch am Freitag erwartet der Kreis Düren eine Reaktion des Landes auf einen von Landrat Wolfgang Spelthahn (CDU) am Donnerstag eingereichten Brief, der Vorschläge beinhaltet, ab kommender Woche verschärfte Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus zu ergreifen.