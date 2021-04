In der Städteregion Aachen müssen Besucher in Krankenhäusern einen aktuellen Negativ-Test vorzeigen, auch das Augustinuskrankenhaus in Lendersdorf setzt seit Anfang des Monates darauf. Das Krankenhaus Düren will mit Blick auf die Testmöglichkeiten auch wieder Besucher zulassen. Foto: MHA/Sarah Maria Berners