Regelung wegen Omikron : So läuft die Quarantäne im Kreis Düren

Kreis Düren Die Zahl der nachgewiesenen Omikron-Fälle ist im Kreis Düren sprunghaft angestiegen. Wegen der erschwerten Kontaktverfolgung gilt daher nun eine automatische Quarantäne. Was das bedeutet.

Aufgrund dieser automatischen Quarantäne ist keine individuelle Quarantäneanordnung durch das Gesundheitsamt mehr erforderlich. Somit wird auch keine Quarantänebescheinigung vom Gesundheitsamt für den Arbeitgeber benötigt. „Bitte kommen Sie der Verpflichtung unbedingt nach und tragen damit dazu bei, die Verbreitung der Omikron-Variante so zu verzögern, dass unsere Krankenhäuser nicht überlastet werden“, appelliert der Leiter des Kreisgesundheitsamtes, Dr. Norbert Schnitzler. Wenn das Gesundheitsamt in Einzelfällen individuelle Regelungen für Betroffene anordnet, so ist diesen Regelungen zu folgen. „Eigenverantwortung ist in diesen Zeiten besonders wichtig, aber auch die Auffrischungsimpfung hat eine enorme Bedeutung, um gut geschützt zu sein. Lassen Sie sich impfen“, sagt Landrat Wolfgang Spelthahn.