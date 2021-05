Kostenpflichtiger Inhalt: Sinkende Infektionszahlen im Kreis Düren : Ab Freitag wieder Außengastro

Voraussichtlich ab Freitag darf die Außengastronomie (im Bild der Dürener Marktplatz) wieder öffnen. Angesichts des nasskalten Wetters wird dies aber wohl kaum ohne Schirme, vielerorts auch nicht ohne Decken und Heizstrahler gehen. Foto: MHA/Jörg Abels

Kreis Düren Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Düren könnte am Mittwoch den fünften Werktag in Folge unter der 100er-Grenze liegen. Das würde Lockerungen nach sich ziehen. Zum Beispiel die Öffnung der Außengastronomie. Die ersten Touristen kommen Pfingsten in die Eifel.