Eine Übersicht : Kreis Düren erweitert Impfmöglichkeiten

Im Kreis Düren können sich wieder mehr Menschen gegen Corona impfen lassen – die Kapazitäten werde erweitert, wie das Gesundheitsamt mitteilt. Foto: Patrick Nowicki

Kreis Düren Das Warten an den Impfbussen gehört im Kreis Düren ab Montag der Vergangenheit an. Auch Kinder im Alter ab fünf Jahren können sich bald impfen lassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie angekündigt, stellt der Kreis Düren sein Impfangebot um. Ab Montag, 13. Dezember, werden weitere Impfstellen und Drive-In-Möglichkeiten in Jülich, Niederzier, Düren und Nideggen geschaffen. Damit erreicht der Kreis in etwa die gleichen Kapazitäten wie zu Zeiten des zentralen Impfzentrums, das bis Ende September in Düren im ehemaligen Telekom-Gebäude betrieben wurde.

Ab Montag wird damit der Impfbus nicht mehr fahren, und auch die bisherigen Tagesimpfstellen, die es in Niederzier, Inden, Heimbach, Langerwehe, Titz und Hürtgenwald stundenweise gab, werden geschlossen. So wolle man lange Wartezeiten in der Kälte vermeiden, teilt der Kreis mit. Vor Ort sind Sitzplätze für Wartende eingerichtet, Sanitäranlagen sind vorhanden. Mit der Erweiterung der Öffnungszeiten soll zudem der Andrang entzerrt und die Warteschlangen verkürzt werden. Ein Termin ist nicht erforderlich.

Das sind die Impfmöglichkeiten und erweiterten Öffnungszeiten im Kreis Düren ab dem 13. Dezember:

Jülich, Brückenkopf-Park : Mo-So von 14 bis 20 Uhr, Kulturmuschel, Eingänge: Aachener Landstraße/Große Rurstraße und Ellbachstraße.

: Mo-So von 14 bis 20 Uhr, Kulturmuschel, Eingänge: Aachener Landstraße/Große Rurstraße und Ellbachstraße. Jülich, Stadtmitte : Mo-So von 14 bis 20 Uhr, Kreishaus Jülich, Düsseldorfer Straße 6.

: Mo-So von 14 bis 20 Uhr, Kreishaus Jülich, Düsseldorfer Straße 6. Niederzier : Mo-Sa von 16 bis 21 Uhr und So von 9 bis 21 Uhr, DWS Test-Impfzentrum, Rurbenden 38A.

: Mo-Sa von 16 bis 21 Uhr und So von 9 bis 21 Uhr, DWS Test-Impfzentrum, Rurbenden 38A. Düren , Annakirmesplatz: Mo-Do 11 bis 15 Uhr, Fr und Sa 11 bis 22 Uhr, So 11 bis 20 Uhr.

, Annakirmesplatz: Mo-Do 11 bis 15 Uhr, Fr und Sa 11 bis 22 Uhr, So 11 bis 20 Uhr. Düren , Stadtmitte: Mo-So von 14 bis 20 Uhr, Zehnthofstraße 4.

, Stadtmitte: Mo-So von 14 bis 20 Uhr, Zehnthofstraße 4. Düren , Gewerbegebiet Im Großen Tal: Sa und So von 9 bis 17 Uhr, Am Langen Graben 25.

, Gewerbegebiet Im Großen Tal: Sa und So von 9 bis 17 Uhr, Am Langen Graben 25. Nideggen: Mo-So von 14 bis 20 Uhr, Mehrzweckhalle, Konrad-Adenauer-Straße.

Ab dem 17. Dezember sind auch Impfungen für Kinder im Alter zwischen 5 bis 11 Jahren in den Kinderarztpraxen möglich. Zusätzlich werden ab dem 18. Dezember auch beim Abstrich- und Impfzentrum an der Nikolaus-Otto-Straße in Düren Impfungen angeboten. Dort ist eine Terminbuchung ab dem 15. Dezember online erforderlich: www.abstrichzentrum.termin-direkt.de. Erste Impftage sind laut Kreis der 18. Dezember (10-18 Uhr) und der 20. Dezember (16-18 Uhr).